Leclerc, "conmocionado y decepcionado" por la llegada de Hamilton

Desde que Ferrari anunció hace una semana el fichaje 'bomba' de Lewis Hamilton a partir de 2025, Charles Leclerc no se ha pronunciado públicamente, al contrario que el gran damnificado por la llegada del heptacampeón, Carlos Sainz, que encajó con elegancia un acuerdo que le dejará fuera de Maranello el próximo año. El piloto monegasco , que acababa de sellar su renovación a largo plazo con la Scuderia, con un contrato multianual que apunta a 2029, no estaba al tanto de las negociaciones con Hamilton y según la prensa italiana, está muy disgustado.

El diario 'Il Corriere dello Sport' ha publibado que Leclerc y su entorno están "conmocionados y decepcionados por la decisión de Ferrari", porque la escudería no les informó de que planeaba incorporar a Lewis cuando acordaron la renovación de su contrato.

Según la versión del diario italiano, el monegasco ha optado por no hacer público su enfado "para no revelar signos de debilidad", ante lo que se le viene encima. Además, Leclerc y su manager no dieron crédito ante las especulaciones del multimillonario salario que percibirá Hamilton y que según el 'Daily Mail', rondaría los 100 millones de euros entre patrocinios, derechos de imagen, bonificaciones y sueldo fijo.

En todo caso, Leclerc tendrá que dar su opinión al respecto, ya que el próximo 13 de febrero comparecerá ante los medios , junto a su todavía compañero Carlos Sainz, para presentar el nuevo monoplaza de Ferrari, SF-24, para la temporada 2024, que será trascendental para todos los 'actores' en Maranello.