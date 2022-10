La incómoda propuesta de la FIA a Red Bull

El posible acuerdo de FIA y Red Bull, como en su día se pactó con Ferrari por el motor de 2019, pretende zanjar un asunto espinoso, pero a buen seguro que no va a contentar a todos Los equipos rivales piden una sanción ejemplar, mientras Verstappen, a la defensiva, llama "hipócritas" a quienes piden dureza contra los de Milton Keynes

El pasado lunes, la FIA confirmó que Red Bull incumplió el techo presupuestario en 2021, el primer año de su entrada en vigor en el reglamento. Apuntaron que el equipo de las bebidas energéticas, que esa temporada conquistó un título ya de por sí polémico con Max Verstappen en Abu Dhabi, superó el límite de costes de manera ‘leve’, cifrándolo entre 600.000 y 2 millones de euros. Este fin de semana en Austin, la Federación le ha comunicado al equipo su propuesta de sanción, que por ahora se mantiene en secreto y tiene en alerta a todos sus rivales, comenzando por Mercedes y Ferrari.

En caso de que Red Bull rechace la oferta de la FIA, será un tribunal de justicia independiente el que tenga la última palabra. Los demás equipos ya asumen que la victoria de Verstappen en el Mundial del pasado año es inamovible, pero piden un castigo ‘ejemplar’ dada el importante precedente que supone permitir que cualquiera se vaya de ‘rositas’ después de invertir más dinero que sus adversarios en un deporte en el eso puede implicar diferencias de segundos por vuelta.

Lewis Hamilton y su jefe Toto Wolff no dudan en decir que “300.000 euros más pudieron valer el título”. Y también Carlos Sainz ha considerado que el castigo impuesto “debería ser lo suficientemente importante como para quitarle a Red Bull el apetito de gastar más que el límite". No es tan estricto Fernando Alonso, al que su experiencia le dice que este tipo de jugadas siempre han sido parte de la Fórmula 1. “El techo presupuestario es nuevo, pero siempre ha habido cosas que podías exprimir, áreas grises. La gente que ha ganado campeonatos lo ha hecho siempre exprimiendo un área gris. Los otros equipos lo copian y llegan a ese nivel o eso que se permitió durante un par de carreras se prohíbe. Es la naturaleza de la Fórmula 1".

"No recuerdo un equipo campeón que no haya explotado algún elemento que sorprendiera a los demás equipos. Brawn, Red Bull en 2012, el dominio de Mercedes. Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todo el mundo sabía que no era legal y no pasó nada. Esas dos victorias permanecieron. Imagínate si hubieran ganado el Mundial con ese motor", recuerda Fernando.

Por su parte, Verstappen, a la defensiva, llama "hipócritas" a quienes piden dureza contra su equipo. "La reacción de nuestros adversarios se debe al hecho de que lo estamos haciendo muy bien. Intentan retrasarnos de todas las formas posibles. Pero así es la F1. Todo el mundo es un poco hipócrita al final del día. Estamos convencidos de que hemos estado por debajo del límite. Por eso estamos en conversaciones con la FIA. Intentamos explicarles lo que creemos que es correcto. Pero ese no es mi trabajo. Tengo que centrarme en el rendimiento en pista".

El posible acuerdo de FIA y Red Bull, como en su día se pactó con Ferrari por el motor de 2019, pretende zanjar un asunto espinoso, pero a buen seguro que no va a contentar a todos.