Leclerc pide a Ferrari que ejecute mejor las carreras

Hamilton sugiere "un tirón de orejas" para Red Bull si superó el presupuesto Magnussen cree que Schumacher merece seguir en la F1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) pidió a su equipo que ejecute mejor las carreras "en su conjunto" después de no haber conseguido ganar en los últimos siete grandes premios, desde que él se impusiera en Austria el 10 de julio, a pesar de haber firmado buenas sesiones de clasificación. Leclerc, que llegó a liderar el Mundial en las primeras carreras, consideró que lo que deben mejorar para imponerse este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos "es la ejecución del domingo en su conjunto, muchas cosas", según recoge la web oficial de la Fórmula 1.

El piloto de Ferrari precisó que "la gestión de neumáticos" fue un "punto débil" en las anteriores pruebas, y también "la comunicación, estrategia y fiabilidad", si bien en comunicación y estrategia dijo que percibe "signos positivos". "El sábado (jornada de calificación) suele ser muy fuerte (Ferrari), pero el domingo, las cosas a menudo se desmoronan", lamentó Leclerc. El compañero de equipo de Carlos Sainz lleva 9 poles en las 18 carreras que se han celebrado este curso, pero solo logró tres victorias.

Además, indicó que cuando se da "una situación inesperada" como con la lluvia en el anterior Gran Premio, el de Japón, es donde Ferrari "probablemente" no es "tan bueno como lo es Red Bull", que ya logró el campeonato de pilotos con el neerlandés Max Verstappen y ahora busca sellar el de constructores. "Este año dimos un gran paso adelante en términos de rendimiento, pero hubo muchas oportunidades perdidas y partes de la temporada en las que hubo demasiados errores, por lo que ha sido una temporada frustrante en general. Pero por otro lado, estoy seguro de que nos ayudará a mejorar en el futuro", indicó.

Leclerc admitió estar "decepcionado", pero optó por "mirar adelante y sacar lo mejor" en la última parte de la temporada.

"Tirón de orejas" para Red Bull

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) sugirió que Red Bull debería recibir más que "un tirón de orejas" de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) si superó el límite presupuestario en 2021, año en el que el heptacampeón perdió el título mundial de Fórmula 1 en la última carrera ante el neerlandés Max Verstappen. "Gastar más millones y luego solo recibir un tirón de orejas obviamente no será bueno para el deporte", precisó el piloto de Stevenage en declaraciones que recogió la web motorsport.com.

Red Bull podría enfrentarse a sanciones financieras y deportivas por haber incumplido el límite de presupuesto y Hamilton incidió en que el máximo organismo internacional del automovilismo debe hacer cumplir la norma. “De lo contrario, si se relajan con estas reglas, entonces todos los equipos simplemente pasarán de cumplirlas", matizó.

El siete veces campeón del mundo, que este año aún no ha ganado ningún Gran Premio, confió en que la FIA tomará las "decisiones correctas" por respeto a la integridad de la Fórmula 1.

Piropos para Schumacher

El danés Kevin Magnussen (Haas) consideró que su compañero de equipo, el alemán Mick Schumacher, que aún no tiene confirmado un asiento para 2022, "merece" seguir en la Fórmula 1. “Últimamente, ha sido muy difícil quedar por delante de él y creo que, de la forma en que está conduciendo en este momento, definitivamente merece un lugar en la parrilla, pero es algo que está totalmente fuera de mis manos. Solo puedo desearle lo mejor”, indicó en declaraciones que recoge la web oficial de la Fórmula 1. Magnussen explicó que el hijo del heptacampeón del mundo Michael Schumacher "ha ido mejorando todo el año" ya que al principio le "faltaba un poco de confianza" en el coche.

Pérez espera poner la guinda a "un año tremendo para Red Bull"

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) reconoció que 2022 ha sido "un año tremendo" para su equipo, al que quiere ponerle la guinda con el título de constructores de la Fórmula 1, un campeonato que podría quedar resuelto este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos que se celebra en el Circuito de las Américas. "Sería muy, muy bueno ganar el título por el gran esfuerzo que todos han hecho, no solo en la pista, también en Milton Keynes (instalaciones de Red Bull) todos han estado empujando mucho”, indicó en declaraciones que recogió la web oficial de la Fórmula 1.

Para Pérez, que el domingo correrá en Texas y el siguiente fin de semana lo hará en México, 2022 "ha sido un año tremendo para Red Bull" con el segundo título de Max Verstappen, al que espera añadir el triunfo por equipos. "Espero que podamos terminarlo en lo alto porque, a lo largo de la temporada, tomar las decisiones correctas, empujar en los momentos correctos, ha valido la pena, y realmente espero que podamos lograr ese título pronto", sostuvo.

El mexicano firmó la victoria en Singapur y un segundo puesto en Japón en las carreras inmediatamente anteriores a la que se celebra este fin de semana en Austin. "Ayuda, a nivel de confianza, cuando tienes una buena racha de carreras, pero eso no significa nada, tienes que demostrar una y otra vez. Ojalá este fin de semana pueda ser bueno, con un ritmo fuerte y luego sería positivo obtener un buen resultado en la carrera en casa”, indicó.

Su compañero de equipo, Max Verstappen, que se aseguró su segundo título consecutivo en la carrera de Japón, no se mostró "estresado" por el campeonato de constructores, que está prácticamente decidido y podría quedar resuelto en Estados Unidos. "Por supuesto es muy importante para nosotros ganar el título, pero por otro lado tienen que salirnos muy mal las últimas carreras para no ganarlo, así que no estoy demasiado estresado por eso", dijo el neerlandés.

Sainz prefiere un triunfo que adelantar a Russell

El español Carlos Sainz (Ferrari) admitió que prefiere ganar una de las carreras que restan para acabar la temporada a adelantar en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 al británico George Russel (Mercedes), que es cuarto y le aventaja en cinco puntos. “Usaremos los próximos Grandes Premios para prepararnos lo máximo posible para 2023, buscando cualquier oportunidad que se presente para ganar una carrera”, dijo en la rueda de prensa de la Federación Internacional de Automovilismo.

El español, que este año conquistó su primer Gran Premio en Fórmula 1, reconoció que, "para ser honesto, preferiría" imponerse en otra carrera a "adelantar a George (Russell) en el campeonato". "He alcanzado un buen nivel de comprensión del F1-75 y me gustaría seguir obteniendo buenos resultados con él”, comentó a los periodistas.

En los primeros entrenamientos libres del fin de semana, que se celebrarán este viernes, el otro Ferrari será pilotado por el ruso-israelí Robert Shwartzman, al que elogió. "Es un verdadero talento y ya impresionó a los ingenieros cuando condujo el coche del año pasado. El de este año es completamente diferente a los de temporadas anteriores, por lo que no creo que sea tan fácil para él ir rápido de inmediato, especialmente porque nunca ha conducido en esta pista, pero estoy seguro de que hará un buen trabajo para el equipo", señaló Sainz.