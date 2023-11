F1 hoy en directo: Clasificación del GP de Las Vegas de Fórmula 1: pole, parrilla y resultado de Alonso y Sainz

La jornada sabatina ha comenzado de madrugada con la última sesión de entrenamientos libres, en la que el Mercedes de Russell ha marcado el mejor tiempo por delante de Piastri y de Sargeant. Alonso fue séptimo y Sainz, décimo séptimo en una sesión marcada por una bandera roja que provocó su finalización antes de tiempo.

FP3 CLASSIFICATION 📊



George Russell, Oscar Piastri and Logan Sargeant round up our top 3 spots in FP3!



Bring on qualifying 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/viz8MvJ7pO