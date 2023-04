La entrevista de Andrea Schlager a su 'ex', Fernando Alonso

La periodista austríaca, que acaba de romper con Alonso, le entrevista para conmemorar sus 20 temporadas en F1 "Corro todos los días y entreno todos los días pensando que el tercer título es posible", admite Fernando

La periodista austríaca Andrea Schlager, habitual en el paddock de MotoGP y Fórmula 1, ha sido la pareja de Fernando Alonso durante casi un año. Su relación se hizo pública en la carrera de Miami, la pasada temporada, y esta semana ambos anunciaron su ruptura. Obviamente, seguirán coincidiendo en los grandes premios y conservan su amistad: "Como veis hemos seguido trabajando dentro y fuera de la pista en varios proyectos juntos durante este tiempo, y seguiremos haciéndolo con el más profundo amor y respeto el uno por el otro", decían en el comunicado de su separación.

Entre esos proyectos a los que hacían referencia se encuentra su colaboración con la firma Bang & Olufsen, que incluye una entrevista de Andrea a Fernando realizada justo después del primer podio de Alonso con Aston Martin en el Gran Premio Bahrein para conmemorar sus 20 años en la Fórmula 1.

"Ante todo enhorabuena por este primer podio: en realidad nos sorprendisteis a todos. Todos estaban deseando que volvieses a pelear con los grandes de nuevo. Pero volvamos al 2005 o donde ganaste tu primer título. La primera carrera fue bastante similar y también terminaste el tercer lugar del podio, entonces, ¿hay algo eso te suena? ¿Crees que es posible lograr otro campeonato? ", comienza preguntando Andrea.

"Bueno, ese es el objetivo seguro, pero en este momento tenemos que mantener los pies en el suelo. El objetivo del equipo es simplemente tener una buena temporada. Digamos que hay que caminar antes de correr y creo que en 2023 se trata solo de conocer cada vez mejor el coche, de iniciar un nuevo proyecto", responde Alonso con prudencia.

La periodista le recuerda que se cumplen 22 años desde su debut en F1 en Australia, con Minardi, y que durante 20 temporadas ha competido con los más grandes. "¿Quién dirías que fue tu rival más duro de la historia?", cuestiona Andrea.

"Difícil elegir uno, porque creo que todos ellos eran grandes rivales y grandes talentos también. Pero no sé, porque cuando yo llegué a este deporte el que dominaba era Michael Schumacher. Probablemente esa pelea con él es la que voy a elegir siempre. Fue muy especial", dice Alonso.

Andrea insiste en la idea del tercer título de Alonso y le pone el ejemplo de Ayrton Senna, a lo que Fernando contesta afirmativamente: "Siempre creo que es posible, por eso sigo compitiendo obviamente, pero es un gran reto ahora mismo hay algunos equipos superiores. Pero sí, corro todos los días y entreno todos los días, pensando que el tercer título es posible", admite.

A propósito de los récords, Alonso subraya que "cuando compites por muchos años, empiezas a batir récords. Pero creo que lo único que importa es ganar y romper el récord de campeonatos. y este momento que probablemente sea inalcanzable".

Schlager le propone a su 'ex' que elija tres anécdotas o tres momentos que le han marcado y Fernando se decanta por "mi primera victoria con Ferrari, el último fin de semana con Aston Martin, con el podio en Bahrein, y el primer campeonato con Renault. El segundo fue también emocionante, pero creo que el primero fue como un sueño hecho realidad, y una meta de vida".

De todos los circuitos en las que que ha competido durante estas 20 temporada en la Fórmula 1 Alonso elige Suzuka (Japón). "Es mi favorito número uno, con muchas curvas de alta velocidad, aunque también me gusta Mónaco, como fin de semana en general", revela.

Andrea se despide con la pregunta del 'millón': ¿Estará Fernando Alonso en la F1 por mucho tiempo? "Me encantaría saber la respuesta también. Creo cuando empecé en la F1 mi idea era estar siete o ocho temporadas y luego gané dos campeonatos y pensé que quizá lo alargaría uno o dos más. Y ahora me encuentro con la carrera más larga de un piloto en la Fórmula 1. Y todavía me siento fresco, motivado, sigo disfrutando cada día. Y despierto por la mañana y estoy feliz de lo que estoy haciendo. Así que sí, hay algunos años más. Y con suerte, peleando por el título en el futuro", promete Alonso.