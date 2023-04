Premio al adelantamiento del mes: Alonso a Hamilton en Bahrein

La F1 ha creado un premio especial para destacar el mejor adelantamiento del mes y el primero se lo ha llevado Alonso La maniobra de Fernando por el interior que sorprendió al de Mercedes en la curva 10 de Sakhir ya ocupa un lugar en el ranking de las mejores de Fernando

El genial adelantamiento de Fernando Alonso a Lewis Hamilton en la curva 10 del circuito de Sakhir, durante la carrera que inauguró el Mundial 2023 en Bahrein, ha sido destacado por la F1 como el "mejor del mes". Los gestores del campeonato han introducido entre las novedades de la temporada un apartado dedicado a destacar la mejor maniobra del mes y en marzo el primer premio se lo ha llevado Alonso.

"Preparé el adelantamiento algunas curvas antes, tenía un coche más rápido, mejores ruedas... y sí, no fue tan difícil", valoró en su momento el asturiano restando importancia al que sin duda ya merece un puesto de honor en los libros de historia de la F1.

Alonso le había recortado más de 4 segundos a Hamilton y tras su segunda parada se encontró justo detrás del británico, con neumáticos más nuevos y un monoplaza que con menos combustible alcanzó su mejor rendimiento. Tal como refleja el vídeo detallado del pulso entre los dos pilotos que ha elaborado @Formuladdict, la reacción de Fernando, adelantando en el punto del circuito que menos esperaba el propio Lewis, fue realmente asombrosa.

