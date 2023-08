Christian Horner: “Es un momento de oro para nuestro equipo”

El director del equipo Red Bull asegura que aún se está recuperando de la batalla de 2021 con Mercedes que concluyó en Abu Dhabi Reconoce que ni él mismo se esperaba este dominio, así como tampoco que los rivales no dieran un paso al frente

Hasta el momento, la Fórmula 1 no conoce otro color que no sea el de Red Bull, ni tampoco otro piloto que tenga como apellido Verstappen, pese al gran arranque de Checo Pérez. El equipo de Milton Keynes ha conseguido la notable hazaña de ganar todas las carreras iniciales. Esta impresionante racha de victorias de Red Bull continúa siendo sorprendente y así lo reconoció su propio jefe de equipo, Christian Horner en unas declaraciones para Motorsport.com.

El último Gran Premio de Bélgica previo al parón por el verano, reafirmó el indiscutible dominio de Red Bull, ya que Max Verstappen cruzó la línea de meta con una ventaja de más de treinta segundos sobre el siguiente coche, que no llevaba los colores de la famosa marca de bebidas energéticas.

Al preguntarle al británico sobre si alguna parte de él anhelaba un desafío por parte de un competidor luego de la octava victoria seguida del piloto neerlandés en Spa-Francorchamps, su respuesta fue: "No hay ni un ápice de mí que desee eso, creo que todavía me estoy recuperando de 2021, y mira, estos resultados son la combinación del trabajo en equipo, y por eso habéis visto a Greg nuestro técnico que se ocupa de todos los neumáticos ir y levantar el trofeo".

"Creo que es un momento de oro para nuestro equipo. Me quito el sombrero ante todos los que están entre bastidores, ante todos los que trabajan tan duro para lograr ese tipo de resultados" comentó Horner alabando el esfuerzo de los ingenieros. Por contra, se sorprendió al ver que el resto de sus rivales no han conseguido mejorar sus monoplazas: "acabamos de desarrollar nuestro propio coche y, sinceramente, nos sorprendió que los demás no hicieran un buen trabajo, porque tanto Mercedes como Ferrari no dieron un paso adelante, por eso ahora estamos tan arriba", explicó.

A pesar de tenerlo todo de cara con Max Verstappen para reinar en lo resta de temporada, Horner prefiere centrarse en el día a día y no pensar en la posibilidad de ganar todas las carreras que faltan hasta llegar al último gran premio de la temporada en Abu Dhabi.