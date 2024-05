La DGT responde: ya sabemos si se puede pasar el semáforo en ámbar

Es habitual que mientras circulas, ya sea como peatón o en vehículo, observes alguna situación en la que un coche decide cruzar con el semáforo en ámbar. De hecho, algunos conductores aceleran para cruzar por él antes de que se ponga en color rojo.

Sin embargo, esta maniobra supone una disputa para muchas personas, que difieren en el significado de esta señal.

El artículo 146 del Reglamento General de Circulación indica sobre el semáforo en ámbar fijo que: "Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes".

Por lo tanto, con el semáforo en ámbar fijo, los conductores deben detenerse igual que si se tratara de una luz roja, a no ser que no dé tiempo a frenar por la cercanía y la inercia del coche. Por otro lado, la normativa dice sobre el semáforo en ámbar intermitente que: "Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse".

Al tratarse de luces intermitentes, los conductores deben reducir la velocidad y extremar la precaución para frenar el vehículo si es necesario. Esto puede suceder en varias circunstancias, como si un peatón decide cruzar por el paso de cebra.