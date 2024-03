Checo, convencido: "Si Max se fuera, sería un golpe para Red Bull"

Johnny Herbert, ex piloto británico de F1 y comentarista ocasional en Sky Sports, cree que la guerra interna por el poder en Red Bull puede forzar la salida de Max Verstappen en 2025 y que en ese caso, el destino del tricampeón sería Mercedes: "No es bueno para la F1 lo que está sucediendo. Red Bull tiene al mejor piloto del mundo en este momento y están muy cerca de echarlo del equipo. Se están acercando bastante al acuerdo con Mercedes", desvela Herbert en The Sun. Una información que incluso Sergio Pérez parece dar por buena. El mexicano asume que la marcha de su actual compañero es una posibilidad y advierte que "si Max se fuera, sería un golpe para Red Bull", afirma.

Checo no ha querido entrar a valorar si Verstappen tiene una cláusula de salida unida al destino de Marko o Newey, cómo se ha especulado los últimos días: "Yo no tengo esa cláusula. No sé qué cláusula tiene Max en su contrato,es mejor que se lo pregunten a él. Que yo sepa, tiene contrato con el equipo y está totalmente comprometido con la escudería. El resto, creo que no me corresponde a mí comentarlo", ha zanjado el mexicano.

Un grupo unido

"Todo el grupo de ingenieros está muy unido y eso se puede ver en la pista y en lo eficientes que hemos sido en el último año. Así que no veo ninguna razón para cambiarlo, aunque sería un golpe para el equipo si Max decidiera irse", considera Checo, que pone énfasis en los grandes resultados de Red Bull y en el excelente inicio de temporada, que se ha saldado con dos dobletes en el podio en Bahrein y Arabia.

"Creo que vamos en la dirección correcta. Estoy muy contento con las dos primeras carreras, especialmente con los progresos que hemos hecho después de la primera. Siento que, como equipo, estamos en un momento muy bueno. Estamos entendiendo mucho lo que pasa los fines de semana, la forma en que revisamos los grandes premios, cómo los preparamos. Estoy bastante contento con cómo ha empezado la temporada, y creo que aún queda mucho por venir por nuestra parte", avisa el mexicano.