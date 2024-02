Carlos Sainz, exigente con Ferrari

Carlos Sainz está al volante del nuevo Ferrari SF-24 esta tarde en Bahrein, pero por la mañana, mientras era el turno en pista de su compañero Charles Leclerc, el madrileño ha participado en la rueda de prensa de pretemporada y se ha mostrado tan ambicioso a nivel personal, como exigente con Ferrari de cara a la que será su última temporada de rojo.

"El año pasado estábamos a cuatro o cinco décimas en condiciones de carrera. Con otro enfoque y otro coche, eso es lo que debe recortar Ferrari esta temporada", ha subrayado Sainz en vistas al Mundial que alzará el telón la próxima semana en este mismo escenario.

El piloto español, lógicamente, también ha hablado de su salida del equipo a final de temporada para dejar su plaza a Lewis Hamilton. Sainz, que confiaba en renovar con los de Maranello, ha explicado que "todo parecía ir en el sentido adecuado para firmar, pero finalmente no fue así. Quedan 24 carreras por delante con este equipo y de momento las sensaciones que estoy experimentando no son tan especiales todavía, pero cuando llegue el último fin de semana como piloto de Ferrari, seguro que será emocionante", ha reconocido.

"No tengo ni idea de dónde voy a estar en el futuro y supongo que será un proceso largo para decidir el equipo, pero buscaré la mejor opción no sólo para 2025, sino también para 2026", ha apuntado, Carlos, que ha querido agradecer una vez más el apoyo de los tifosi italianos: "Los aficionados están en mi corazón, siempre me he sentido muy cómodo aquí. Y haré todo lo que pueda esta temporada para darles muchas alegrías", ha cerrado.