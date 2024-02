Alonso, Sainz y su año crucial en la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz están a punto de iniciar una nueva temporada en Fórmula 1. El asturiano, el piloto más veterano de la actual parrilla (42), afronta su 21ª campaña en la máxima categoría. Todo un récord que puede coronar en 2024 superando la barrera de los 400 grandes premios. Pese a su juventud, el madrileño (29) ha participado ya en nueve mundiales y mira al futuro con plena confianza, a pesar de saber que a final de curso termina su sueño en Ferrari y tendrá que ceder el volante a Lewis Hamilton. Para los dos españoles, 2024 será sin duda un año crucial.

El 12 de febrero, durante la presentación del nuevo Aston Martin AMR24, Alonso hizo una demostración de fuerza y se reivindicó como uno de los pilotos más cotizados en el ‘juego de las sillas’ que se avecina esta temporada, en la que muchos pilotos, incluídos él y Sainz, finalizan contrato. El movimiento de Hamilton a Ferrari anticipa un auténtico terremoto y Fernando ya ha empezado a sembrar el terreno.

El único campeón "disponible"

Por primera vez desde que regresó al ‘gran circo’ en 2021 con Alpine, el asturiano lanzó la posibilidad de una retirada. “Necesito decidir yo mismo qué es lo que quiero hacer en el futuro. Si quiero comprometer mi vida otra vez por varios años por este deporte que amo. Amo pilotar. Pero, si no piloto en F1, encontraré mi forma de ser feliz en el motor. Y quizá tener más tiempo para mi vida privada, que es también muy importante en esta parte de mi vida o a esta edad", sugirió.

"Es una decisión que tengo que tomar conmigo mismo, necesito pensar y estar comprometido con el equipo en caso de que esté seguro de que he entendido que los siguientes años de mi vida serán en un equipo, dedicándole el 100% de mi tiempo. Una vez que haga esto y tome mi decisión, me sentaré con Aston Martin. Porque creo que dimos un gran paso adelante el año pasado, construimos muchas cosas juntos, lo tenemos todo para tener éxito en el futuro y creo en el equipo. Así que si sigo, Aston Martin es mi prioridad", argumentó Alonso.

Después de estos tres apuntes, llegó el último y el más poderoso, en el que muchos quisieron ver su oferta a Mercedes para suceder a Hamilton. Lo cierto es Fernando se deja querer. "Hay tres campeones del mundo rápidos en la parrilla y soy el único disponible para 2025”, advirtió.

Por último, una mención a su rendimiento, que no decae con la edad. "Me siento bien, más en forma que nunca. Las pruebas físicas que hacemos cada temporada han sido las mejores de todas este año. Tiempo atrás hubiera dicho que el límite eran los 41 o 42, pero viendo mis resultados ahora pienso que si estás motivado puedes pilotar hasta los 50".

La despedida de Ferrari

“No fue la llamada más fácil de mi vida, la de decirle a Carlos que el equipo había decidido reemplazarlo”, reconoció Fred Vasseur en la rueda de prensa de presentación del Ferrari SF-24, el 13 de febrero.

Se refería, obviamente, la noticia ‘bomba’ del fichaje de Hamilton, que se negoció en secreto, cuando el heptacampeón ya había renovado con Mercedes hasta 2025 y en plenas conversaciones de Sainz para extender su contrato con la Scuderia.

Para el madrileño, sin duda, fue un mazazo. Pero a la larga, según juege sus cartas, lo que hoy parece un drama puede acabar convirtiéndose en una oportunidad. Primero, porque está por ver si Ferrari logra elevar su rendimiento con la incorporación del británico, que llegará a Maranello con 40 años cumplidos. Y segundo, porque a Carlos , muy bien valorado en la parrilla, se le abre una amplia ventana de posibilidades, más aún con vistas al nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026 y que puede cambiar la actual jerarquía.

"Por mucho que dijera antes que esperaba tener definido mi futuro antes de la primera carrera de este año, el escenario ha cambiado mucho. Así que creo que el proceso para decidir en qué equipo correré la próxima temporada va a ser más largo", comentó Sainz con serenidad. No en vano, a lo largo de sus nueve temporadas en el Mundial, pasando por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, se ha acostumbrado a los sobresaltos y a menudo se ha sentido infravalorado. El desenlace de su etapa en Maranello así lo confirma, después de que en 2023 fue el único piloto no de Red Bull en conseguir una victoria (Singapur).

Quizá por ello, Sainz sabe que, pase lo que pase este año, no tendrá problemas para encontrar acomodo en 2025, ya sea en el proyecto de Audi de cara a 2026, en Mercedes o incluso en Red Bull, donde volvería a formar tandem con Verstappen después de su época en Toro Rosso. "Sinceramente, no creo que necesite una nueva temporada para demostrar de lo que soy capaz. He estado en la Fórmula 1 desde 2015 y los últimos años un equipo top. Hay muchas opciones ahí fuera”, asegura.

Pero 2024 se antoja complicado para Carlos, que deberá abordar con la misma intensidad su desafío en pista con el SF-24 que el reto de encauzar su carrera deportiva. Y todo ello sabiendo que una vez más su compromiso con Ferrari se mantiene al máximo este año.

"Por un lado debo buscar un proyecto que sea atractivo a partir de 2026. Probablemente, tengo los tres o cuatro años por delante más importantes de mi carrera, en los que quiero asegurarme de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Así que me tomaré el tiempo para pensarlo”, apunta. Paralelamente, sigue centrado en pelear por victorias y podios con la Scuderia. "No cambia nada. Creo que la cantidad de presión que ejerceré sobre mí mismo y sobre el equipo será exactamente la misma. El hecho de que no sea piloto de Ferrari en 2025 no significa que no queramos convertirnos en campeones juntos, o ganar carreras este año", advierte.

Queda por discernir cuál será la actitud de Ferrari respecto al piloto que se va (Sainz) y que el que se queda (Leclerc). "Carlos recibirá exactamente el mismo trato que Charles esta temporada” afirma Vasseur, contundente. "Estoy seguro de que todo el equipo estará totalmente motivado y apoyará plenamente a Carlos. Hasta ahora ha hecho un gran trabajo para nosotros. Es muy profesional y su marcha nada tiene que ver con eso".