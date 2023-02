Williams desvela la imagen de su FW45 para el Mundial de F1

Gulf, un histórico del motor, es el nuevo patrocinador del equipo, y asume protagonismo en el monoplaza La escudería de Grove no desveló sus cartas aunque avanzó que el principal cambio estará en los pontones

Tras Haas y la esperada puesta de largo de Red Bull, este lunes 6 de febrero llegó el turno de Williams como tercera escudería que presenta su monoplaza para el Mundial de F1 de 2023.

Un monoplaza al que han bautizado como FW45, manteniendo la tradición instaurada por el fundador, y que pilotarán Alex Albon y el debutante en la categoría Sargeant y que cuenta con una imagen renovada respecto al monoplaza del curso pasado.

Y es que este nuevo Williams, aunque mantiene la base azul de 2022, cuenta con novedades en el alerón trasero y el morro con la entrada del nuevo patrocinador, Gulf, todo un histórico en el mundo del motor. Además, los tonos carbono han sido sustituidos para esta ocasión con unos azules mate más oscuros.

Como es habitual a estas alturas de la temporada, y como ya sucedió también con Haas yRed Bull, los nuevos colores son lo único que se desveló del FW45, una evolución del Fw44, y que supone el coche número 53 de Williams a lo largo de su historia en el Mundial.

A huge welcome to the team, @GulfOilIntl! 🤝🤩#WeAreWilliams #GulfXWilliams pic.twitter.com/KVthAn3b5L