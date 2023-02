Alfa Romeo 'copia' el monoplaza de Red Bull

La escudería suiza presentó su monoplaza, bastante similar al de Red Bull El director técnico del equipo suizo, Jan Monchaux, explicó que el nuevo coche ha sufrido un proceso de evolución para poder dar un paso adelante

La escudería Alfa Romeo ha presentado su nuevo monoplaza C43 para competir en esta nueva temporada de Fórmula 1. Hasta aquí todo normal, pero la polémica ha explotado al comprobar que este nuevo vehículo es muy parecido al monoplaza de Red Bull, escudería que cosechó los dos títulos mundiales la pasada campaña.

El director técnico del equipo suizo, Jan Monchaux, explicó que el nuevo coche ha sufrido un proceso de evolución para poder dar un paso adelante, basándose en ideas ya existentes. El director galo reconoció que se han inspirado en el modelo de Red Bull, "es bastante obvio, pero no nos hubiera sido posible el año pasado. Incluso si hubiéramos querido, no habríamos podido hacerlo, porque los radiadores eran extremos, y la suspensión trasera no lo habría permitido".

Monchaux añadió que "se trata de reconocer que un equipo en particular hizo un mejor trabajo que todos los demás, entendiendo por qué en ciertas áreas lo hicieron mejor, y adaptándolo a nuestro coche para que también esté en altura, ahí es donde están las mayores diferencias".

Aun así, el responsable francés también sacó pecho de los esfuerzos de la escudería para hacer un monoplaza competitivo, "por eso, tuvimos que hacer esfuerzos considerables en la parte posterior para acomodar una nueva configuración de refrigeración y, por tanto, una nueva carrocería, que para nosotros es un paso adelante".

Ahora, la escudería Alfa Romeo ya trabaja para empezar de la mejor manera posible en el debut oficial de la competición, el fin de semana del domingo 5 de marzo en el Gran premio de Bahréin.