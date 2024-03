El brutal accidente de Albon que puede dejar a Williams con un solo coche en Australia

Alex Albon ha sufrido un fortísimo accidente durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Por fortuna, el piloto anglo-tailandés ha salido bien librado del violento impacto contra el muro en Albert Park, aunque ha dejado a Williams ante una comprometida situación. Y es que con solo dos chasis en el box, si los mecánicos no consiguen reparar a tiempo los daños, mañana sábado el equipo tendrá que elegir si es Albon o Logan Sargeant el que compite el resto del fin de semana.

Albon ha sido el peor parado en una primera sesión en la que el viento ha dificultado mucho la primera hora de acción en Melbourne y en la que varios pilotos, incluídos Alonso o Versttappen, han protagonizado salidas de pista.

A 19 minutos del final de la sesión Albon afrontana su primera vuelta lanzada con neumáticos blandos nuevos y ha perdido el control, estrellándose a gran velocidad entre las curvas 6 y 7. El Williams FW46 ha quedado destrozado por el impacto con el muro.

¡Tortazo tremendo de Albon! 💥 ¡Bandera roja!



El piloto está bien tras el choque de su Williams contra el muro — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2024

El coche ha sufrido daños en el chasis, el motor y la caja de cambios, además de en la suspensión y la carrocería. Albon no y ha podido participar en la segunda sesión de ensayos libres, por la tarde, y los mecánicos de Williams deberán trabajar a contrarreloj para tratar de tener listo el monoplaza de cara a la jornada del sábado, ya que el equipo no ha traído a Australia un tercer chasis de repuesto en Australia y si no lo consiguen , tendrán que disputar la clasificación y la carrera en Melbourne con un solo coche.

Para colmo de males, si se da el caso, Williams tendrá que elegir si deja sin gran premio a su piloto más efectivo Albon, pese a ser elprotagonista del accidente o le da descanso al estadounidense Logan Sargeant. Menudo dilema.