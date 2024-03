Leclerc manda a una vuelta en Melbourne, con Sainz tercero y Alonso, quinto

Charles Leclerc , intratable a una vuelta en el circuito de Albert Park este viernes, ha terminado al frente la primera jornada del Gran Premio de Australia, con un crono de 1.17.277. El piloto monegasco de Ferrari ha superado en 3 décimas al vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) y en 4 a su compañero Carlos Sainz, mientras que los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso han completado el top cinco provisional.

Alonso, que en la tanda matinal ha dañado el fondo plano de su Aston Martin en una escapatoria de grava, ha empezado la segunda sesión con muchas ganas y se ha situado primero en la tabla de tiempos nada más salir. Su compañero Lance Stroll le ha superado con el blando, para liderar por delante del asturiano cumplidos los primeros 30 minutos de unos segundos libres marcados por las rachas de viento en Albert Park. Leclerc, en su primera vuelta lanzada con el blando nuevo, ha batido a los Aston Martin por 4 décimas, con un crono de 1:17.4 que ha mejorado posteriormente.

Verstappen, con problemas

Max Verstappen ha tardado más de la cuenta en salir a pista, ya que los mecánicos de Red Bull se han encontrado con un problema inesperado antes de inicio del FP2. El tricampeón ha perdido 24 minutos en el box y cuando ha comenzado lo ha hecho directamente con el neumático blando para realizar simulaciones de clasificación a una vuelta.

En el tramo final de la sesión vespertina, el neerlandés ha conseguido escalar hasta la segunda posición, aunque se ha quedado lejos del tiempo de Leclerc, que se ha despedido con una 'excursión' por la hierba. No se ha visto cómodo a Max en ningún momento, aunque como siempre el de Red Bull es el gran favorito para el domingo.

Sainz, tercero a una décima del Red Bull, ha saldado con nota su primer día al volante apenas dos semanas después de su operación de apendicitis en Arabia. Dolorido aunque muy sólido en pista, el piloto madrileño no duda que podrá seguir adelante en el gran premio y tal como avisó el jueves, "con intención de hacerlo bien".

Aston Martin, que estrena alerón delantero en Melbourne, ha ofrecido una buena impresión con vistas a la clasificación del sábado, aunque está por ver si su ritmo será suficiente para mantener ese top cinco en carrera. Peor imagen ha dado Mercedes y especialmente Hamilton en este primer día.

Alex Albon no ha completado esta segunda sesión tras sufrir un aparatoso accidente en la anterior, provocando graves daños en el monoplaza de Williams. Además, el equipo británico no ha traído a Australia su tercer chasis, por lo que si no pueden reparar el coche a tiempo, mañana deberán elegir si es Albon o Sargeant el que compite el resto del fin de semana.

GP Australia. Libres 2:

2. Max Verstappen (Red Bull) a 0"381

3. Carlos Sainz (Ferrari) a 0"430

4. Lance Stroll (Aston. Martin) a 0"545

5. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"635

6. George Russell (Mercedes) a 0"674

7. Oscar Piastri (McLaren) a 0"800

8. Sergio Pérez (Red Bull) a 0"813

9. Lando Norris (McLaren) a 0"878

10. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 0"911

11. Guanyu Zhou (Stake Sauber) a 1"144

12. Daniel Ricciardo (Visa RB) a 1"257

13. Logan Sargeant (Williams) a 1"301

14. Valtteri Bottas (Stake Sauber) a 1"308

15. Pierre Gasly (Alpine) a 1"414

16. Nico Hülkengerg (Haas) a 1"425

17. Esteban Ocon (Alpine) a 1"428

18. Lewis Hamilton (Mercedes) a 1"557

19. Kevin Magnussen (Haas) a 1"998

20. Alexander Albon (Williams) S.T.