El brasileño Drugovich renueva como probador de Aston Martin

Felipe Drugovich continuará como piloto probador de la escudería Aston Martin. El equipo Aston Martin ha confirmado la renovación del piloto brasileño, que fue campeón del mundo de Fórmula 2 en 2022, como piloto de pruebas y reserva para 2024. También ha anunciado que participará a finales de este mes en el Gran Premio de Abu Dhabi, sustituyendo a Fernando Alonso en la primera sesión, en la que será su segunda sesión de fin de semana de carreras de la temporada 2023.

En septiembre Drugovich sustituyó a Lance Stroll en el Gran Premio de Italia y pilotó el monoplaza AMR23 en los test de pretemporada de este año, en el Circuito Internacional de Bahréin. A lo largo de 2023, Felipe compaginó su papel en pista con un amplio programa de desarrollo al volante de un AMR21 en circuitos de toda Europa y, desde que se unió al equipo, ha completado más de 6.000 kilómetros conduciendo los AMR21, AMR22 y AMR23.

