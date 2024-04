Aston Martin presiona a Alonso: Una semana para decidir

Fernando Alonso insiste en aplazar al verano la decisión sobre su futuro en F1. Pero en Aston Martin no quieren esperar tanto y le presionan para renovar cuanto antes. La opción de Mercedes parece descartada, incluso por el propio Alonso, que no les ve como "una opción atractiva" y aunque las puertas de Red Bull siguen abiertas, el fichaje por la escudería de las bebidas energéticas es cada vez más remota. Max no le quiere como compañero y Checo se aferra a su volante con un solvente inicio de temporada.

La prensa alemana y más concretamente 'Auto motor und Sport' asegura este jueves que Aston Martin le ha dado una semana de plazo al piloto asturiano para que les comunique sus intenciones. Es decir, hasta el Gran Premio de China de la semana que viene.

"La ventaja de Fernando, con casi 43 años, es que ya no tiene que planificar las próximas cinco temporadas y puede firmar un contrato corto", subraya el citado medio, que apuesta por la continuidad del bicampeón de la Fórmula 1 con los de Silverstone, comprometiéndose "por una o dos temporadas más".

Aunque con la locura de la actual 'silly season' cualquier cosa es posible, la prensa alemana considera que Alonso no irá a Red Bull mientras Max continúe. Y no solo porque el piloto neerlandés se haya mostrado poco partidario de esta idea. Tampoco para Alonso sería lo más ventajoso, apuntan: "Un coche en Red Bull sólo es atractivo si no tiene que competir contra Verstappen".

"En Aston Martin, Fernando sabe lo que le espera: un equipo en constante crecimiento, una nueva fábrica, herramientas de última generación como un túnel de viento, un simulador y bancos de pruebas que estarán online a finales de año. Su actual equipo le ofrece un contrato que no es demasiado largo, pero tampoco demasiado corto, es su mejor opción.", sugieren.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, coincide con esta opinión: "Creo que ahora, cuando ves qué ha pasado en estos años y el progreso que han hecho los equipos, aunque es bueno ver que en Mercedes hay una opción, quizá para Fernando sea mejor quedarse en Aston Martin", dijo en Suzuka.

Pedro de la Rosa, por su parte, aseguró que en Aston Martin estaban "desesperados" por renovarle: "Tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Es el plan A, B y C para el equipo. No contemplamos no seguir con contando con él el año que viene".