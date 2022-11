No solo 'ardió' el box de Red Bull en Brasil: Leclerc, furioso con Ferrari

El monegasco terminó muy enfadado con Ferrari por no intercambiar posiciones con Sainz: "Necesito los puntos... mamma mía, venga, apaga la radio" El madrileño, que subió al podio por delante de su compañero, cuarto al final, aseguró que "nadie me pidió que cambiásemos posiciones"

Parecía que ya no quedaba nada en juego en el Mundial 2022, con Max Verstappen ya coronado campeón y Red Bull asegurando el título de equipos. Pero el pasado domingo en Brasil quedó claro que sí hay batallas intensas que se siguen librando en la parrilla de Fórmula 1, y la principal, el pulso por el subcampeonato que enfrenta a Sergio Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari), empatados a puntos. El mexicano terminó muy enfadado con su compañero Verstappen, que se negó a cederle la sexta posición con un 'misterioso' mensaje: "No me lo volvais a pedir, tengo mis razones", espetó por radio el neerlandés. Checo lamentó su actitud: "Ha demostrado como es realmente, tiene dos mundiales gracias a mí". El 'incendio' en Red Bull, mayúsculo, eclipsó el enfado de Leclerc con Ferrari por la misma situación.

La Scuderia denegó a Leclerc la posibilidad de que Carlos Sainz le dejara adelantarle. Es más, desde el equipo ni siquiera le llegaron a plantear tal opción al piloto madrileño, que subió al podio por delante de su compañero, cuarto al final en Interlagos y tras la carrera aseguró que "nadie del equipo me ha pedido que intercambiásemos posiciones con Charles".

La situación provocó la furia de Leclerc tal como revelan las radios de Brasil: "Pensad en el campeonato en caso de terminar así. Por favor, pensad en el campeonato, necesito los puntos", dijo el monegasco. "Pensamos que es demasiado arriesgado", respondieron desde el muro. Tras la carrera trataron de animarle: "Gran trabajo. P4, gran trabajo". Esto molestó aún más a Leclerc: "Sí, gran... Mamma mía. Venga..., apaga la radio", zanjó.

"Mamma mía. Venga, apaga la radio" 😳



El enfado de Leclerc con Ferrari después de ver que Carlos Sainz y él no intercambiaban posiciones 👀



Ferrari no tiene únicamente a Charles Leclerc pugnando aún por algo importante cuando tan sólo falta una carrera para la conclusión del campeonato, sino que a nivel de equipo también tienen aún cosas por decir, ya que Mercedes se acercado en las últimas carreras y les discute el subcampeonato del mundo de constructores.

El director del equipo, Mattia Binotto, justificó la decisión: "Intercambiar los dos coches en la última recta era ciertamente complicado, porque Charles tenía a Fernando y a Max justo detrás. Así que, sin duda, habría sido complicado y, en cierto modo, peligroso. Pero, además, sabíamos que estábamos bajo investigación con Carlos, por lo que ocurrió detrás del coche de seguridad con Tsunoda. Control de carrera nos dio el visto bueno en ese momento, así que estábamos bastante cómodos, pero sin tener una conclusión sobre ese asunto, habría sido arriesgado, porque una penalización de cinco segundos, por ejemplo, significaría que entonces Carlos habría perdido más de una posición. Así que, para el campeonato de constructores, era sin duda mejor atenerse a las posiciones y a las diferencias en pista", recalcó.