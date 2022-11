Madrid acogerá la primera exposición oficial de la F1

La muestra se inaugurará el 24 de marzo de 2023 y permanecerá abierta hasta el 16 de julio en el IFEMA de Madrid Se trata de una "experiencia inmersiva de 90 minutos, con imágenes y audio impresionantes, películas e imágenes raras, exhibiciones educativas y de ingeniería y coches icónicos"

La Fórmula 1 acaba de anunciar su primera exposición oficial y ha elegido Madrid como sede. La muestra se inaugurará en marzo de 2023, tendrá una duración de casi cuatro meses, hasta el16 de julio, y explorará pasado, presente y futuro de la categoría reina del automovilismo. Después de la declaración de intenciones de la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que recientemente expuso los planes de la capital española para albergar un gran premio, la F1 demuestra que el interés es recíproco.

La exposición, primera y única de la categoría, tendrá por marco el IFEMA MADRID y según el comunicado de la F1, "brindará una aventura increíble a través del mundo de la Fórmula 1, con una gama de artefactos nunca antes vistos y contribuciones de los equipos más legendarios del deporte, expertos y personalidades".

