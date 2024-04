Musiala no duda: ¿Messi o Cristiano?

No es la primera vez ni tampoco parece que será la última que Jamal Musiala muestra su admiración por aspectos relacionados con el FC Barcelona. El mediapunta del Bayern de Múnich, uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol europeo, siempre ha reconocido que ha crecido futbolísticamente admirando a las estrellas blaugrana, aunque ahora ha vuelto a manda un nuevo guiño respondiendo a la eterna pregunta sobre quién es el mejor jugador de la historia.

La irrupción del alemán ha sido una auténtica bendición para el Bayern de Múnich, que ha encontrado en el mediapunta de 21 años su único faro en una temporada desastrosa para los bávaros. A pesar de su edad, el jugador se ha echado el equipo a sus espaldas en un ejercicio de madurez impropio de su edad.

El jugador es uno de los más cotizados del mercado para las próximas temporadas. En Inglaterra, el Manchester City parece dispuesto a apostar por el mediapunta sin importar su precio, mientras que en España el Real Madrid sigue atento a su situación contractual en todo momento. Sin embargo, parece que Musiala tenga una especial predilección por todo lo rodeado con el FC Barcelona.

El alemán ha reconocido en más de una ocasión que ha crecido futbolísticamente admirando a estrellas blaugrana del pasado como Ronaldinho o Neymar: "He visto decenas de videos de ellos", explicaba en una entrevista recientemente. "Fueron mis favoritos porque me divertían mucho, traían mucha alegría al juego".

La eterna pregunta: ¿Messi o Cristiano?

El jugador, que prepara ahora su enfrentamiento de semifinales de la Champions League contra el Real Madrid, se ha pasado por los medios oficiales del club con Serge Ibaka, jugador de baloncesto, para hablar sobre la actualidad del equipo bávaro. Musiala ha reconocido, entre otros aspectos, que preferiría ganar una Copa del Mundo con Alemania a una Champions con el Bayern de Múnich.

El jugador no ha podido escapar a la eterna pregunta sobre quién considera mejor: ¿Messi o Cristiano? Musiala lo ha tenido claro: "Entre los cinco mejores de la historia tienes a Messi o Crisitano. Me resulta difícil mencionar jugadores que no he visto jugar, como Pelé, Maradona o Gerd Muller. Para mí el mejor es Messi", explicó.

El alemán también se ha referido a la situación actual del argentino, actualmente disfrutando del fútbol en el Inter Miami: "Su fichaje por el Inter Miami ha sido un buen movimiento. Ha completado todo en el fútbol", explicaba. Unas declaraciones que se podrían interpretar como su último guiño del jugador al FC Barcelona, que termina contrato en verano de 2026.