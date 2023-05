Alonso, show en la pista... y también en la radio con Checo y Russell

La radio de Alonso sigue siendo una mina en los grandes premios. Hoy, se las ha tenido con Pérez y ha alertado por una acción de Russell “¿Podemos adelantar fuera de la pista o qué?” ha preguntado con ironía cuando el de Mercedes le ha adelantado saltándose la 'nouvelle chicane'

En el box de Aston Martin hay un ambiente de euforia contenida. Saben lo cerca que puede estar la 33 de Alonso en Mónaco, y más después de ver el rendimiento del coche en los libres. Pero también son conscientes que este circuito no perdona y hay que extremar la prudencia. Hoy, Albon, Magnussen y Sainz han dejado claro lo fácil que es acabar tocando el guardarraíl.

El tráfico también es aquí un grave problema. Las zonas más estrechas son una pesadilla. Y Alonso lo ha vivido en primera persona en los primeros libres de este viernes, al encontrarse a Checo Pérez ralentizando su ritmo cuando venía lanzado: “¡Estos tíos son incríbles, increíbles!”, ha estallado por radio.

“Tranquilo, lo has hecho lo mejor que has podido”, ha intentado calmarle su ingeniero. Y Fernando, que no pasa ni una este año, ha seguido a lo suyo: “¡No importa! Yo también estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas”, ha espetado.

Por la tarde, ha continuado con su show cuando George Russell le ha adelantado saltándose la ‘Nouvelle chicane’ de Mónaco.

“¿Podemos adelantar fuera de la pista o qué?” ha preguntado con sorna. “Negativo, no se puede”, le han respodido desde su equipo.