Fernando Alonso: "Hemos empezado bien, pero Red Bull está en otra liga"

El piloto asturiano apadrinó el acto de presentación del libro de la periodista Nira Juanco El de Aston Martin insistió en que "hay que tener los pies en el suelo" pese a los dos podios

"El gran circo de la Fórmula Uno", libro escrito por la periodista Nira Juanco, con prólogo de Fernando Alonso y epílogo de Carlos Sainz -que, a las 32 victorias en la categoría reina del anterior añadió otra más para España el año pasado- fue presentado este miércoles en Madrid, en un acto conducido por su colega (y otrora jefe) Antonio Lobato y en el que participó, a través de una videoconferencia, el doble campeón mundial asturiano, amigo personal de la autora.

La mediática comunicadora canaria, una de las periodistas más reconocidas y con más experiencia del 'paddock', se sumerge de lleno en una época trepidante de la F1 para contar, desde las entrañas de este "gran circo", los detalles e historias desconocidas que se desarrollaron alrededor de los grandes hitos del momento: desde la llegada de Alonso a Ferrari al primer equipo español en la Fórmula Uno, el Hispania -cuyo propietario, José Ramón Carabante, y su hijo José también estuvieron presentes en el acto-; pasando por la tristemente desaparecida María de Villota y otros dos pilotos, Jaime Alguersuari y Pedro De la Rosa -actual embajador de Aston Martin, el nuevo equipo de Alonso-, que también enviaron videos de saludo.

Si la imagen de Lobato se asocia en España a las retransmisiones televisivas de F1, en el ámbito femenino el principal vínculo entre el tele-espectador y las carreras lo es, indudablemente -y sobre todo durante los seis años que viajó por todos los circuitos del mundo-, Nira Juanco (Las Palmas de Gran Canaria, 1978), licenciada en derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Su carrera profesional -en la que aparte de por sus conocimientos y gran dominio del medio, siempre destacó por su simpatía y naturalidad- siempre ha estado ligada al mundo de la televisión; y en la actualidad ocupa el cargo de subdirectora de Dazn.

La obra, publicada por la editorial de 'La Esfera de Los Libros' consta de ocho bloques: cuatro de ellos centrados en Alonso, uno en Alguersuari, otro en Hispania y los otros dos en Pedro de la Rosa y en María de Villota. En el libro también hay menciones destacadas a otros pilotos, como los españoles Marc Gené, Dani Juncadella y Roberto Merhi; y el australiano Daniel Ricciardo.

"El 20 de marzo de 2009, mi sueño, mi gran sueño, se hizo realidad. Pisaba por primera vez un circuito para cubrir un gran premio de Fórmula 1 y no era un trazado cualquiera. Era Albert Park, en Melbourne, al otro lado del mundo. No sólo eso. Por delante tenía seis maravillosos años en los que viviría la época dorada del automovilismo español con Fernando Alonso en Ferrari; con hasta tres pilotos españoles en una parrilla de salida de un gran premio; con el primer equipo español de F1 que disputaba una temporada completa del campeonato, el Hispania Racing Team, rebautizado como HRT Formula 1 Team en 2012; con la celebración de dos grandes premios en territorio español, en Barcelona y Valencia; con hasta seis pilotos probadores españoles en el paddock; con cuatro televisiones de nuestro país cubriendo el Mundial (una nacional y tres autonómicas)… En fin, un sueño hecho realidad", comentó Juanco durante una presentación que no se quiso perder, aunque fuese desde la distancia, Alonso.

El piloto asturiano, que, con 41 años, ha tenido un arranque impecable de temporada, con dos podios en sus dos primeras carreras con Aston Martin (en Baréin y en Arabia Saudí) comentó, en tono de humor, los primeros momentos en los que coincidió con la periodista canaria, con la que, después de ciertas tensiones en el arranque de su relación profesional, acabó forjando una amistad que aún perdura, como quedó de manifiesto este miércoles.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

"Tengo ganas de volver a España y, por lo que me dicen, sé que se están creando grandes expectativas", comentó Alonso, cuando, al ser cuestionado por la autora y por Lobato, se refirió a sus más jóvenes (y nuevos) seguidores, algunos de los cuáles aún no habían nacido cuando él comenzó a ganar carreras y a labrarse un sobresaliente palmarés en la F1. "Sí que choca un poco esta nueva generación que no ha visto 2005 y 2006 (los años en los que ganó sus dos Mundiales) pero que se estén ilusionando; y que crean en la victoria o en una lucha por el Mundial igual es algo exagerado", apuntó.

"Hemos empezado bien, pero Red Bull está en otra liga. Así que hay que tener los pies en el suelo", manifestó Alonso durante la presentación de 'El gran circo de la Fórmula Uno', de Nira Juanco.