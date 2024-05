¿Por qué Àngel Llàcer se ausentó del último programa de Tu cara me suena?

Tu cara me suena sigue siendo el programa más visto de la televisión junto a Supervivientes 2024. Sin embargo, en la última gala, emitida el viernes 10 de mayo de 2024, no se ha hablado tanto de las actuaciones como sí de una destacada ausencia: Àngel Llàcer, miembro del jurado, no estuvo sentado en su silla como es habitual. El catalán se vio obligado a abandonar temporalmente su puesto de trabajo por un problema de salud que padece desde hace varios meses.

Un viaje a Vietnam que se transformó en la peor pesadilla

Todo comenzó durante un viaje a Vietnam, una escapada que tenía que convertirse en una maravillosa experiencia, pero que se transformó en una pesadilla al coger una bacteria que aún hoy día le está molestando. Esta infección provocó que el humorista protagonizara una recaída el jueves pasado, dos semanas después de recibir el alta: "he pasado varios días fatal, con mucho dolor de barriga, sangre en las heces y cada vez con más fiebre".

¿Quién sustituyó a Àngel Llàcer en la gala de ayer de Tu cara me suena? Una vieja conocida del formato, Silvia Abril. La humorista, también catalana, se sentó en el programa de Antena 3 para juzgar a los concursantes una semana más. De momento, será ella la persona que acuda al formato hasta que Àngel Llàcer pueda volver con normalidad.