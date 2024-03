Alonso lesionó involuntariamente a la ex tenista Jelena Dokic

La ex tenista croata Jelena Dokic, en su día doble subcampeona del US Open y semifinalista en Wimbledon y Australia, ha contado en sus redes sociales el doloroso incidente sufrido el pasado fin de semana, durante su visita al box de Mercedes como invitada en el Gran Premio de Australia. Fernando Alonso se salió de pista en su primer intento vuelta rápoda en Q3 y además de dañar el fondo plano de su Aston Martin... acabó lesionando involuntariamente a Dokic, que por suerte se recupera favorablemente del susto.

La croata recibió el impacto de una de las piedras de grava que levantó el coche de Alonso cuando el asturiano se salió a gran velocidad en la curva 6, justo en el punto de la pista en el que se encontraba ella.

"Cuando vas al fin de semana de Fórmula 1 en Australia y un coche se sale de la pista justo frente a ti, literalmente, todos los escombros de piedra vuelan directo a tu ojo. Fernando Alonso se salió de la pista y los restos de grava que ves volando de sus ruedas traseras me dieron directamente en el ojo derecho. Tuve que recibir tratamiento, pero todo bien", informó Jelena en Instagram.

No fue grave, tal como explicó: "Sólo es un ojo inyectado en sangre y rasgado. Sobreviviré. Increíble y rápido trabajo del paramédico en el salón de Mercedes en Australia. Estoy lista para ver más F1 y puedo confirmar que el maquillaje de alguna manera siguió en su sitio y no se quitó", bromeó la ex tenista.

Poco después llegó la reacción del equipo Aston Martin en sus redes: "Lamentamos ver esto, Jelena Dokic. Te enviamos nuestros mejores deseos y esperamos que te recuperes sin problemas y pronto", indicó la escudería de Alonso.

A la conclusión del Gran Premio en Albert Park, el domingo, Dokic actualizó su estado: "Para todos aquellos que me preguntan, mi ojo está bien del todo, yo estoy bien. Gracias por todos los bonitos mensajes", explicó Jelena, que se retiró del tenis en 2014.