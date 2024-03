Alonso, Herbert y una sanción polémica

Cuando un juez dicta sentencia, hay quién está conforme y quien discrepa de su decisión. En el deporte, los reglamentos se prestan también a interpretación y cada sanción se examina con lupa por parte de aficionados y equipos. No entraremos aquí a valorar si Fernando Alonso merecía o no ser castigado por la maniobra que desencadenó el accidente de Russell en Australia y que los comisarios consideraron "potencialmente peligrosa", pero sí hay que poner el foco en sus matices y especialmente en su severidad: 20 segundos.

Antes de conocer la decisión del panel de comisarios de la FIA, George Russell asumió parte de responsabilidad en el incidente que le dejó fuera de carrera en la curva 6 de Albert Park. "Mi opinión es que me he salido y eso depende de mí. Estaba medio segundo detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente, vino hacia mí muy rápido. No le voy a acusar sin saber nada, ni ver telemetrías. Es interesante ver lo que dicen los comisarios", apuntó el británico.

La FIA no pudo demostrar que Alonso hiciera intencionadamente un 'brake test'. Es decir, frenar a destiempo o bruscamente para provocar el error en el rival", pero los comisarios se acogieron al artículo 33.4 del reglamento deportivo: "En ningún momento se podrá conducir un coche de manera innecesariamente lenta, errática o que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o cualquier otra persona".

Alonso reconoció que tomó la curva con menos velocidad para lograr una mejor salida. Russell dijo que se quedó sin carga aerodinámica al encontrarse delante al Aston Martin. El fallo desfavorable al español planteó algunas dudas: "¿Alonso debería tener derecho afrontar la curva de forma diferente?" Sí. "¿Debería Alonso ser responsable del aire sucio que finalmente provocó el accidente? No". "Sin embargo, ¿eligió hacer algo, con cualquier intención, que fuera extraordinario más de 100 metros antes que antes, y mucho más de lo necesario para simplemente reducir la velocidad antes? Sí".

Y ¿por qué 20 segundos en vez de 10?, "porque Alonso optó afirmativamente por realizar una maniobra inusual en este punto, lo que es una circunstancia agravante y no un simple error". La sanción por una acción "potencialmente peligrosa", pero cuya intencionalidad no es posible demostrar es, como mínimo, excesiva. Comparándola con precedentes recientes, resulta aún más cuestionable. Cuando Hamilton mandó al hospital a Verstappen en Silverstone 2021 le cayeron 10" al inglés, los mismos que a Max por su 'break test' al inglés en Arabia 2021.

Alonso se mostró "un poco sorprendido" por una penalización que sugiere "sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches de carreras". El asturiano se defendió: "En ningún momento queremos hacer nada malo a estas velocidades. Creo que, sin grava en la curva, en cualquier otro rincón del mundo nunca hubiéramos sido investigados. Con más de 20 años de trayectoria, con duelos épicos como Imola 2005/2006/ o Brasil 2023, cambiar de trazada, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva es parte del arte del automovilismo. Nunca conducimos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente", sentenció, con evidente disgusto.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y comentarista de DAZN, aseguró que "como ex piloto no puedo estar más en desacuerdo con esta decisión", una opinión que en las últimas horas han hecho suya otros pilotos. Entre ellos, Dani Juncadella, que en sus redes sociales puso atención a un detalle: la presencia de Johnny Herbert entre los comisarios de Australia.

Y es que Herbert y Alonso nunca se han tenido demasiadas simpatías y de hecho el español le dejó en evidencia ante las cámaras, cuando el ex piloto, comentarista de FOX, pidió su retirada. Fernando, entonces en McLaren, se dirigió a Herbert en plena conexión en directo y le soltó: "No me estoy retirando. Soy campeón del mundo y tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo".

Ocho años después de aquel 'humillante' episodio, el ahora comisario de la FIA se ha podido tomar su particular 'vendetta con Alonso, que a sus 42 años sigue demostrando que está más que justificada su presencia en la parrilla.