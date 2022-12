Alonso ‘avisa’ de su misión: "Hay que cerrar la brecha que Aston Martin tiene…”

El asturiano afronta este 2023 una nueva etapa con Aston Martin en busca de su tercer título "Estoy listo para ofrecer algo especial por mi parte", afirmó el piloto ovetense

Fernando Alonso afronta este 2023 un nuevo reto. Un nuevo mundial. Un nuevo equipo. El asturiano cerró este curso su etapa en Alpine para ponerse a los mandos del proyecto de Aston Martin.

Un nuevo camino en su carrera, que Alonso ha aceptado con el objetivo de conquistar su quinto título mundial. "No aceptaría que el Mundial no fuera posible. No continuaría de no creer que podemos tener una opción", afirmó en un encuentro con los medios.

"No se si será un 1% o un 10% de posibilidades, pero solo sigo porque creo que tenemos una oportunidad", remarcó aunque consciente de que esa oportunidad no llegará de forma inmediata. "El próximo año hay que cerrar la brecha que Aston Martin tiene, así que creo que no es un objetivo realista", matizó.

Alonso tiene claro cuál es la clave para encarar este nuevo curso en post de esa meta que persigue, que no es otra que "poner la base para los coches y trabajar mejor que los otros equipos".

En su nueva etapa, el piloto de Oviedo tiene claro qué puede ofrecer y qué espera de Aston Martin. "Para serlo hay que ofrecer algo especial, y estoy listo para ofrecer algo especial por mi parte. De ellos espero lo mismo", comentó.