Alonso va muy en serio: "Veo un proyecto ganador..."

Fernando Alonso comparte sus primeras sensaciones tras los test Pirelli en Jerez Aston Martin presentará el monoplaza de esta temporada el 13 de febrero

Aston Martin calienta motores. Cada vez queda menos para el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y, poco a poco, vamos descubriendo todos los detalles.

El equipo de Alonso tiene marcado en rojo en el calendario el día en que se presentará el AMR23: será el próximo 13 de febrero a las 20:00 horas (CET) en horario de la península Ibérica.

Este pasado martes 7 de febrero, se realizaron los test Pirelli en el circuito de Jerez. Como se trata de los test privados de la marca de neumáticos, está prohibido que trascienda información relacionada con el número de vueltas o los tiempos. Sin embargo, en un vídeo que Aston Martin ha subido a sus redes sociales, Mark Gray, el jefe de mecánicos del equipo, y el propio Fernando Alonso han dado su ilusionante punto de vista sobre el nuevo coche y la temporada que se acerca.

6 days until launch.



As we edge closer to the reveal of the #AMR23, @alo_oficial completes his first official track runs in green and we get to hear the sound we've all been waiting for...



It's fire-up day. 🔊 #NewEnergy pic.twitter.com/bI86lWypFN