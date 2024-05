El chef Nandu Jubany presenta en exclusiva su nuevo proyecto para el Dakar 2025

Una estrella Michelin, cinco Soles Repsol, más de diez restaurantes, un hotel gastronómico, la cocina del hotel de Messi, una marca de barritas deportivas, una 'fábrica' de croquetas, un sinfín de caterings en los mejores eventos... A Nandu Jubany no hay reto que se le resista.

A los diez años su padre le compró su primera moto. Le puso como condición trabajar todo el verano en el restaurante familiar y lo cumplió. Su gran sueño era ser piloto profesional, no cocinero, pero a los 13 años se rompió la rodilla y tuvo que cambiar el motor por los fogones.

Más de cuatro décadas de éxitos culinarios después, el reputado chef catalán se prepara para correr el Dakar por segunda vez. En 2018 alcanzó su sueño y consiguió terminar el Dakar sudamericano en moto. Esta vez, quiere repetirlo en coche y acompañado de un gran equipo.

Jubany (Monistrol de Calders, Barcelona, 53 años) en vísperas de la presentación oficial del Dakar 2025 en el circuito Les Comes (Súria), cambia el uniforme blanco impoluto de cocinero y se enfunda en el mono de carreras para subirse por primera vez al coche con el que correrá en Arabia.

Pregunta: Cuando conseguiste terminar el Dakar en 2018 dijiste que no volverías más. ¿Qué te ha llevado a volver a presentarte?

Respuesta: Cuando acabé me prometí que no volvería a pasar por aquello, pero eso lo dices y a los tres meses ya estás pensando en repetir. El Dakar no sé que tiene, que te atrapa. Mi ilusión era hacerlo en moto, porque yo soy motero. Pero me gusta mucho el motor en general y también ir coche. Cuando vemos las imágenes del Dakar en televisión, nos entran ganas de ir a todos los aficionados . Todos queremos ir, estar allí ... no se que te da el Dakar, alguna pastilla... cuando lo has hecho una vez siempre tienes ganas de volver.

P: Esta vez en coche con MD Rally Sport. Cuéntanos un poco del proyecto.

R: Bueno, tengo muchos amigos del mundo del motor y las carreras. Pep Vila, que estamos aquí en su casa, Manuel Arroyo, Gerard Farrés, Nani, Roma, su esposa Rosa... todos son de la zona, Osona, y somos muy amigos, vamos en bici, en moto, compartimos muchas aficiones, sobre todo todo el motor y el gas. Ya me ayudaron cuando me apunté al Dakar en moto. Mi idea inicial era inscribirme en la clase SidebySide, con un Polaris o un Can Am, pero Pep Vila me convenció de subir de categoría y me puso en contacto con los propietarios de MD Sport, una familia de Normandía que lleva muchos años preparando buggies para pilotos amateurs que quieran competir en el Dakar y en rally raid con garantías. Son coches muy fiables y su experiencia se nota.

P: ¿Qué tal las primeras sensaciones con el coche?

Apenas lo he probado desde que lo compré, pero las sensaciones han sido muy buenas. Antes había entrenado con un buggy Polaris, pero era otra velocidad. Este ya es un coche en serio, con motor 6.000 y 400 cv, de la categoría T2. Es como los de la categoría máxima (T1), pero con dos ruedas motrices, en la que compitió el pasado año Laia Sanz. Es ideal porque no es un buggy pequeño, vas atado dentro, cerrado y así evitas el polvo en el desierto. Es un coche de motor 6000 y 400 caballos, un coche de verdad, para pasarlo bien. Es mi hobby y es un sueño poder ir con esto al Dakar.

P: En coche, otro aspecto fundamental es el copiloto. En tu caso, cuentas con todo un experto, Marc Solà, que corrió el Dakar en moto y dio el salto a las cuatro ruedas en 2022 junto a Carlos Checa. ¿Qué tal es la sincronización con él?

R: El acompañante es básico en una carrera de este tipo y tengo la suerte de contar con Marc. Es de Vic, que esta sólo 3 km de mi casa en Calldetenes y nos conocemos muy bien. Mientras preparaba el Dakar en moto, estaba entrenando con él y me hice daño, me rompí la mano. Estábamos a tres horas de la civilización, así que tuve que ir detrás de su moto, agarrado a él casi una hora y media. En carrera es importante la compenetración, hay que hacer una buena preparación. Además de ser buen navegante y conocer el terreno, Marc sabe de mecánica. Yo solo hago croquetas y macarrones, así que si falla algo en el coche, me tranquiliza que esté a mi lado.

P: ¿Qué nos puedes adelantar del del nuevo escenario en Arabia?

R: El recorrido del próximo Dakar es secreto, se dará a conocer este sábado aquí en Les Comes, pero por lo que me han dicho repetirán la etapa maratón de 48 horas en el Empty Quarter y sabemos que será difícil, con muchas dunas y navegación. De hecho, la última edición ya fue la más dura de las cinco que se han hecho hasta ahora en el desierto saudí. No he estado aún en Arabia. Sí que corrí un rally del Mundial en Abu Dhabi, que era obligatorio para poder competir en el Dakar 2018. Ese año fue el último en Sudamérica, en Perú, Bolivia y Argentina y también fue muy intenso. Mejor que sea un recorrido exigente, así es más divertido, nos gustan los retos. Yo creo que el Dakar tiene que ser difícil ¿no? Porque si lo pudiera terminar todo el mundo tampoco sería una experiencia tan interesante.

P: No está mal la ambición con la que te planteas la carrera teniendo en cuenta que participa como amateur...

Soy muy competitivo, no me gusta perder ni al parchís y desde siempre me han gustado los deportes de motor y en especial las motos. El Dakar es mi hobby, pero cuando afronto cualquier tema me implico a fondo... Gas a la vida.

P: ¿Es tu adiós definitivo a las dos ruedas?

R: En moto asumes muchos riesgos, sobre todo en el Dakar y a cierta edad, por eso decidí dar el paso a los coches. La idea es aparcar la moto y que las sensanciones que me daba, a partir de ahora me las dé el coche. Veremos si me gusta la experiencia… si no lo pondré a subasta al volver de Arabia, ja, ja.

P: ¿Cómo vas a preparar esta nueva aventura de aquí a enero de 2025?

R: Este año haremos algo de rodaje con Marc Solà en Teruel y participaremos en el Rally de Marruecos, en octubre, como previa al Dakar. Si todo va bien, de cara la edición de 2026 nos gustaría hacer Portugal y Marruecos antes de volver al Dakar. Así que de momento es un proyecto a dos años. La preparación física no es tan fundamental como en moto. Con todos los respetos, con 40 años no puedes ganar un Dakar en moto y en cambio Carlos Sainz lo ha ganado en coche con 61… aunque claro él es un superclase. En moto es fácil hacerse daño. Yo me rompí la mano la primera vez que decidí ir al Dakar, no pude participar y estuve siete meses sin poder pilotar. Pero cuatro meses más tarde estaba en el podio de salida y logré acabar aquella edición de 2018, con mucho sufrimiento..

Nandu lleva en la sangre la pasión por la comida y el motor y ha demostrado en varias ocasiones que ambas profesiones casan perfectamente. Al chef no hay reto suficiente para pararle. En breve, el 4 de junio, abrirá el restaurante Pecador en Formentera, dónde antes estaba Can Dani y mientras se preparará para que podamos verle correr en las dunas de Arabia en enero.