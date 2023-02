El 'secreto' del casco de Fernando Alonso

Alonso ha compartido con sus fans, a través de su cuenta de Instagram, el diseño de su nuevo casco El piloto español no ha dado pistas sobre los colores, pero deja claro que lucirá la tradicional Cruz de la Victoria de Asturias

Fernando Alonso formará parte un año más de la parrilla de pilotos de la Fórmula 1. El bicampeón estrenará escudería y correrá con Aston Martín en un año muy ilusionante y con las fuerzas renovadas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el piloto asturiano ha compartido el diseño del nuevo casco que utilizará esta temporada. El conductor español no ha dado pistas sobre los colores, pero ha dejado claro que lucirá la tradicional Cruz de la Victoria de Asturias que le ha acompañado durante toda su carrera. Esta cruz es el símbolo principal de la bandera de Asturias y un amuleto y emblema para el asturiano, que siempre se ha sentido orgulloso de sus orígenes.

Más allá de los colores, tampoco ha dado a conocer aún donde pueden ir colocados logotipos de los patrocinadores, que se añadirán más adelante en el casco de Alonso.

Testing, testing...@alo_oficial is piloting the AMR22 in Jerez today for tyre testing ahead of the 2023 #F1 season. pic.twitter.com/2d4PNHIw1a