Así será el Dakar 2023: Más dunas y más dificultades

El cuarto Dakar en territorio saudí apunta a ser uno de los más complicados de los últimos años, especialmente cuando se adentre en las zonas inhóspitas del Empty Quarter "La primera semana será rápida y técnica, con muchos más kilómetros. En la segunda pasamos a etapas más cortas, pero con muchas dunas puras, de gran dificultad", explica Castera

El Rally Dakar ha revelado el recorrido de la edición 2023, que discurrirá íntegramente en Arabia Saudí, arrancará el 31 de diciembre de 2022 con un prólogo a orillas del Mar Rojo y terminará el 15 de enero en Dammam, después de 8.549 kilómetros; 4.706 de ellos cronometrados y la entrada a una zona no explorada del desierto de Rub-al Jali o Empty Quarter.

"Al final del último Dakar hablamos con los pilotos y nos pidieron un rally más largo, con más dunas y más dificultades. Y eso hemos hecho. La próxima edición tendrá más ingredientes que aportarán dificultad y mayor aventura", ha explicado David Castera, director del Rally Dakar.

La edición 45 del Dakar verá un cambio de ritmo de la primera a la segunda semana de competición. Las primeras ocho especiales tendrán jornadas largas, siendo la cuarta la más corta con 573 kilómetros totales, mientras el resto irá en ascenso hasta llegar a los 877 kilómetros. En los tramos cronometrados la menor será de 375 kilómetros. Después del día de descanso en Riyadh, y a excepción de la especial con la que se reiniciará el rally (Riyadh-Haradh), el resto de las etapas tendrán menos de 275 kilómetros cronometrados, con la entrada a una zona inhóspita del Empty Quarter.

👇 The official route of Dakar 2023! 🚩 Sea Camp - Dammam 🏁 📏 8,549 km (4,706 km of SS) ➡️ #Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq

"La primera semana será como el Dakar que hemos conocido hasta ahora, con dunas, arena, rápido, técnico, pero con muchos más kilómetros. En la segunda semana pasamos a etapas más cortas pero con muchas dunas puras, de gran dificultad y por un terreno desconocido en el Empty Quarter. Allí no hay nada, no hemos encontrado ningún animal, persona, ninguna huella, ninguna pista. Es interesante por eso, porque son dunas de verdad", ha añadido Castera, orgulloso del trabajo realizado para intentar sorprender a los participantes.

Stage 11 - January 12th

🚩 Shaybah - 🏁 Ardah (SS - 275km)



4,000 kilometres of specials right after the start: the marathon stage is basically a love letter to rally raids!#Dakar2023 pic.twitter.com/QqK0J8SgCj