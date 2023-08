¿Cómo funciona la MLS? Formato, conferencias, límites salariales y franquicias

La Major League Soccer se divide entre la conferencia Este y la Oeste y la conforman 29 equipos en 2023 Cada equipo dispone de tres jugadores franquicias que pueden tener un salario mayor al límite salarial

La Major League Soccer (MLS) tiene más parecido a las ligas de otros deportes norteamericanos que a las ligas clásicas de fútbol europeo. Y es que en Estados Unidos, el fútbol, o 'soccer' se empezó a jugar de forma regulada y profesional en el 1996, en la primera temporada de la MLS.

Desde entonces, la liga de norteamérica no ha parado de crecer y, con las nuevas incorporaciones de estrellas a la competición, la MLS aspira ya a ser una de las mejores ligas del mundo para atraer talento joven.

LOS EQUIPOS DE LA MLS

La MLS la integran equipos de Estados Unidos y de Canadá, que se dividen en dos conferencias: la Este y la Oeste.

Las dos particularidades de esta liga son que no hay ascensos ni descensos, y que el campeón no se decide con la liga regular, sino que los equipos tienen que pasar por un playoff para coronarse mejor equipo de la Liga.

En la primera fase, los equipos de ambas conferencias compiten entre ellos, y cada club juegue 34 partidos de liga regular, de local y visitante contra todos los equipos de su conferencia y el resto contra equipos de la conferencia opuesta elegidos mediante un sorteo.

St Louis CitySC vs. Inter Miami en la MLS | @stlouiscitysc

Tras este etapa, los mejores 7 clasificados de cada conferencia accederán a la siguiente ronda de postemporada mediante un playoff a partido único. En cada conferencia, el clasificado primer lugar accede directo a las semifinales, mientras que el resto juega las rondas previas (2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º).

Los ganadores juegan la Final de Conferencia, también a un solo partido y que les dará acceso a la gran final de la MLS, denominada como la MLS Cup, donde se reúnen los campeones de cada conferencia y de donde se obtiene al campeón de liga de una temporada completa.

La MLS Cup también es a un solo partido y se disputa en el estadio de quien haya obtenido más puntos a lo largo de la temporada regular.

Eso sí, además del gran título, la MLS otorga un trofeo denominado MLS Supporter's Shield al equipo que más puntos haya hecho a lo largo de la temporada regular entre las dos conferencias.

Actualmente, la MLS cuenta con 29 equipos, pero el plan de expansión presentado hará que la liga cuente en un futuro muy próximo con 30 clubes divididos en las dos conferencias.

Equipos de la Conferencia Este de la MLS:

Atlanta United

Chicago Fire

Charlotte FC

FC Cincinatti

Columbus Crew

D.C. United

Inter Miami

Montreal Impact

Nashville SC

New England Revolution

New York City

New York Red Bull

Orlando City

Philadelphia Union

Toronto FC

Equipos de la Conferencia Oeste de la MLS:

Austin FC

Colorado Rapids

FC Dallas

Houston Dynamo

Los Angeles FC

Los Angeles Galaxy

Minnesota United

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

St Louis City SC

Seattle Sounders

Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps

LAS NORMAS PARA FICHAR

Para confeccionar la plantilla, la competición americana ha adoptado un método innovador y dinámico para construir sus equipos, combinando elementos de 'Draft', agencia libre y negociaciones directas.

En primer lugar, hay que discernir entre dos listas: senior y supplemental. La primera de ellas está compuesta de 20 jugadores (del 1 al 20) donde todos cuentan para el presupuesto salarial, aunque el club no tiene por qué cubrir todas las plazas. Es decir, no hay necesidad de contar con el número 19 y 20, ya que se dividiría el presupuesto entre los 18 restantes. Si cuentas con menos de esta cifra, la MLS le carga a la franquicia un cargo presupuestario extra.

La 'supplemental' cuenta con los jugadores 21 al 30 y como su nombre indica son suplementarias, por lo que no computan dentro del valioso presupuesto en el cual todas las franquicias han de regirse. Ahora entran en escena los Messi, Busquets, Jordi Alba y compañía, puesto que existe la lista internacional con un cupo máximo de 8 jugadores.

Todo aquel que no cuente con la nacionalidad norteamericana o bien, la ciudadanía entrará en esta lista. A diferencia del tradicional mercado de verano e invierno, la MLS tiene la ventana principal de fichajes que va del 31 de enero al 24 de abril y la secundaria comprendida entre el 5 de julio y el 2 de agosto.

Así eran los penaltis MLS en los noventa | MLS

Previamente a esto se celebra el 'SuperDraft' anual, donde los equipos tienen la oportunidad de seleccionar a jóvenes talentos emergentes de universidades de todo el país.

EL LÍMITE SALARIAL Y EL JUGADOR FRANQUICIA

La MLS tiene normas estrictas en cuanto a los límites salariales y los ingresos por patrocinios. La Liga limita los uniformes (todos de la misma marca) y la misma cantidad de patrocinadores en las camisetas, así como los requerimientos mínimos para jugar en un estadio.

A diferencia de la mayoría de las ligas alrededor del mundo, el sueldo de los futbolistas no lo paga el equipo donde juegan, sino que reciben el pago por parte de la liga. Para regular esta situación, la MLS estableció un salario total límite que cada club debe saber distribuir entre los miembros de su plantilla, y que hasta el 2017 promediaba 3 millones de dólares por equipo al año.

La figura de 'jugador franquicia' se implementó con la llegada de David Beckham a los LA Galaxy en 2007. Para hacer la competición más interesante y promover la llegada de estrellas desde el extranjero, ahora se permite que tres jugadores de cada equipo se pasen del tope salarial, a fin de hacer una competición que sea más pareja para todos.

EL CALENDARIO DE LA MLS

La competición se rige por fechas diferentes a la temporada futbolística europea, y es que en la MLS la temporada regular inicia a finales de febrero o comienzos de marzo y termina en octubre del mismo año, lo que generalmente deja un descanso de unos 3 meses de parón tras la finalización de una temporada e inicio de la siguiente.