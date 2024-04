Alcaraz: "Ahora ya no pienso otra cosa que en alzar el título"

Carlos Alcaraz, que llegó a Madrid con dudas tras bajarse del Masters 1.000 de Montecarlo y del torneo de Barcelona por una lesión en el antebrazo derecho y con la única aspiración de jugar dos o tres partidos, se encuentra ahora más cerca de un título que contempla ya como algo posible y real.

"Ahora firmo jugar otros tres partidos más", dijo Carlos Alcaraz, instalado en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid. "Al principio del torneo firmaba jugar tres o cuatro partidos para ver las sensaciones que tenía. Ahora, he jugado tres, las sensaciones han sido positivas y pienso en seguir hacia adelante. Ya no podemos pensar otra cosa que en alzar el título", reconoció el vigente campeón.

Alcaraz desperdició cuatro puntos de partido antes de cerrar el triunfo ante el alemán Jan Lennard Struff. El número tres del mundo lo achaca a los nervios.

Molestias y nervios

"Los partidos cuesta cerrarlos siempre, con molestias o sin molestias; y los nervios siempre están ahí, los he notado. Struff también ha contribuido a que me costara cerrarlo. No lo achaco al brazo o las dudas, sino simplemente por estar muy nervioso en ese momento y por eso me ha costado cerrarlo", reconoció el murciano.

La inactividad "influye en los nervios para cerrar el partido; si no dejas de jugar y juegas semana a semana estas situaciones las asimilas mejor", indicó Alcaraz, que en cuartos de final se enfrentará al ruso Andrey Rublev.

"Es un gran jugador con un tenis agresivo. Voy a lucharlo. Jugué una vez con él y he entrenado mucho con él. Sé como jugarle, pero tendré que aprovechar las oportunidades que tenga, que serán pocas. También él ha jugado dos sets y yo he estado más tiempo en pista, pero el cansancio acumulado se olvida y entras a la pista como si fueran los primeros minutos de partido, de torneo", indicó Alcaraz.

Igualando a Nadal

Carlos Alcaraz, ante Jan-Lennard Struff / EFE

El número tres del mundo ha sumado su decimocuarta victoria seguida en el Masters 1.000 de Madrid. Ha igualado el registro de Nadal. "Es un gran dato. Tener esa racha tan amplia es bonito y pertenecer a la historia del torneo junto a Rafa lo es aún más", señaló.

Alcaraz no está sorprendido del nivel ofrecido por Nadal hasta ahora en Madrid: "No me ha sorprendido y no me sorprendería que avanzara más. Para mí está teniendo un nivel alto y no me sorprendería que siguiera ganando".

Alcaraz verá el partido del Real Madrid de la Liga de Campeones, pero también el encuentro de Nadal que cierra la sesión de este martes. "Probablemente tenga multipantalla. El Real Madrid en grande y a Rafa le voy a ver también", dijo.