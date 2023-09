¡Umtiti, ingresado en un hospital por una conmoción cerebral!

Umtiti no pudo volver al campo tras el descanso Paulo Fonseca confirmó tras el partido que Umtiti "está en el hospital. Tiene un hematoma. No sé más pero no podrá jugar el próximo partido"

El futbolista francés Samuel Umtiti ha tenido que retirarse este martes del partido entre el LOSC Lille y el Reims a la media parte por un golpe en la cabeza durante la primera mitad.

El entrenador, Paulo Fonseca, le ha sustituido por Alexsandro. Umtiti no pasó el protocolo de conmoción cerebal, y no pudo regresar al terreno de juego tras el descanso. El golpe se produjo en el minuto 34 de partido, con Junya Ito.

Samuuel Umtiti, recibiendo atención médica tras el golpe en la cabeza en el Lille - Reims | Prime Vidéo

Tras el pitido final, Fonseca precisó en rueda de prensa que Samuel Umtiti se encuentra en el hospital y que sufre una "conmoción cerebral".

Umtiti, siguiendo el protocolo de conmoción cerebral | Prime Vidéo

En el micrófono de Prime Video añadía que "ahora está en el hospital. Tiene un hematoma. No sé más pero no podrá jugar el próximo partido". Según las informaciones de la cadena, Umtiti se encuentra fuera de peligro.

Umtiti, en el suelo tras el choque con Junya Ito | Prime Vidéo

El Lille ha perdido el partido por 1 gol a 2 ante el 'Stade' con goles de Daramy y Keito Nakamura, mientras que el tanto local ha sido obra de Benjamin André.

Les Dogues (Los Mastines) se enfrentan al Le Havre este domingo en el Stade Océane, en Normandía, con la baja conformada de Umtiti.