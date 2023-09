Todibo no quiso "cometer un error" fichando por el United para suplir a Maguire

Todibo ha revelado porqué no quiso unirse al Manchester United después de que este presentara una oferta de 34 millones para hacerse con sus servicios El central afirmó que lo último que quería era tomar una decisión equivocada y tras un proceso de reflexión decidió quedarse en el Niza donde tiene "garantías"

El exjugador del FC Barcelona, Jean-Clair Todibo, admitió que no quería unirse al equipo de Erick ten Hag porque "no quería cometer un error" después de recibir una oferta de 34 millones de euros para reemplazar a Harry Maguire.

El defensa del Niza aseguró que sentía que tenía "garantías" en su club actual y que no quería lanzarse a lo "desconocido". El central francés prefirió quedarse en su club donde ha jugado 106 partidos en dos temporadas y tiene un contrato que se alarga hasta 2027.

"No voy a mentir y decir que no se me ocurrió decirme a mí mismo que tal vez debería jugar en un "club de primer nivel" para aumentar mis posibilidades [de jugar con Francia], pero también hay garantías cuando se juega en Niza", dijo el joven de 23 años a 'L'Equipe'.

"Lo viví de manera diferente a mis situaciones anteriores en mi carrera. Mi pensamiento fue mucho más profundo, reflexivo. No quería equivocarme en mi elección. Me quedé muy tranquilo", explicó Todibo. 'La reflexión es mucho más importante que cuando comencé. Estoy esperando que me presenten el proyecto completo”, añadió.

"¿Qué se espera de mí? ¿Por qué vengo? No deberías llegar a un club así. Sé lo que tengo en Niza. ¿Por qué adentrarse en lo desconocido? Entonces, todo debe quedar claro. Mi primer traslado, tenía 18 años. El pensamiento no fue tan completo”, dijo.

El United confíaba en hacerse con los servicios de Todibo pagándole al Niza unos 34 millones de euros pero toparon con la madurez del jugador, que no quiso precipitarse antes de tiempo. Finalmente, el central inglés permaneció en los Red Devils, a pesar de que el West Ham presentó ofertas de hasta 30 millones de euros.