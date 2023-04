Mustafi recuerda con horror el robo en su casa: "Me amenazó..."

El defensa del Levante UD cuenta la noche de horror que pasó con unos ladrones en su domicilio Los tres asaltantes iban armados con un martillo y se llevaron un botín de más de un millón de euros después de atemorizar a toda la familia

Shkodran Mustafi, defensa del Levante, ha rememorado un episodio de terror que nunca olvidará, cuando unos ladrones entraron en su casa hace aproximadamente un año. El futbolista acababa de regresar a Valencia después de un viaje a Alemania: "Acabábamos de llegar de un viaje a Alemania. Mi mujer (Vjosa Kaba) y yo estábamos en el salón viendo la tele y escuchamos un ruido. Miramos la cámara de la habitación de los niños y vimos que estaban dormidos, todo estaba normal. Así que subí a verlos y allí oí un ruido que venía del balcón de nuestra habitación. Me acerqué a la ventana y alguien empezó a golpear el cristal con una especie de martillo".

Mustafi entró en pánico: "Grité a mi mujer para que llamara a la policía y corrí a la habitación de mis hijos. Los cogí y bajé a buscar a mi esposa, que ya había activado el botón del pánico. Fui a dejar a mis hijos en la sala de juegos, pero acabé encontrando a dos de los ladrones. Uno de ellos iba armado con un martillo y me impidió cerrar la puerta. Me amenazó y me dijo: ‘Ven y apaga la alarma’. Lo hice, pero introduje mal los códigos", explicó el internacional alemán.

Entonces, uno de los ladrones fue a la cocina y abrió la puerta para que accediera otro compañero. Entre los tres llevaron entonces a Mustafi y a su mujer escaleras arriba interrogándoles sobre dónde tenían guardados los objetos de valor. Hallaron diferentes joyas en una cómoda, pero no tenían suficiente: "No sé cómo sabían de la existencia de la caja fuerte. Mi mujer, asustada, la abrió, les dio dinero y una caja con tres relojes e intentó cerrarla. Pero los ladrones la detuvieron y consiguieron llevarse lo que aún quedaba allí", sentenció.

Un año después la investigación continúa abierta pero casi no hay información de la banda, ya que los tres ladrones consiguieron burlar los detectores de movimiento aprovechando los puntos ciegos y se llevaron un botín de más de un millón de euros: doce relojes por valor de 800.000 euros con marcas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, ocho bolsos valorados en casi 50.000 euros de Chanel, Hermès y Louis Vuitton, anillos, pulseras y collares de diamantes valorados en 280.000 euros y 11.000 euros más en efectivo. En total, casi 1,2 millones de euros entre dinero y bienes.