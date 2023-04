El Madrid podría cargarse a Lunin

El cuerpo técnico duda de la progresión del portero ucraniano Su renovación está frenada a pesar de que quiere seguir y los ejecutivos blancos estaban por la labor

El futuro de Andriy Lunin en el Madrid no está nada claro y su actuación ante el Girona ha abierto un debate que puede acabar con su salida del club. Según explica 'The Athletic', el cuerpo técnico no está nada satisfecho con la progresión del cancerbero y no estaría por la labor de renovarle un contrato que expira en el 2024, por lo que el club blanco podría abrirle las puertas este verano si llegara una buena oferta.

Según esta información, los técnico achacan a Lunin su poca capacidad de abrirse a nuevos conceptos, por lo que flojea en la distribución y la gestión del juego desde la poryería. Eso habría provocado algún encontronazo con el portero que tiene un carácter muy cerrado. Lunin hizo una primera parte de la temporada buena sustituyendo a Courtois, pero ante el Girona evidenció serios problemas de entendimiento con la defensa.

El portero ucraniano está abierto a renovar contrato y acepta su rol en el equipo blanco. En el Madrid también veían como una buena opción de segundo portero, pero su mala disposición con los técnicos podría abortar cualquier acuerdo. El Madrid no descartaría ahora firmar a un segundo portero de cara al próximo curso para que Courtois tuviese una competencia más grande.