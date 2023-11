Vieites se luce frente a su posible competencia

El tercero portero del Betis fue clave en la victoria contra Las Palmas Álvaro Valles, guardameta del conjunto canario, es quien suena para reforzar la portería bética

Fran Vieites, portero del filial verdiblanco, ha subido para dejar su huella. El guardameta no está dudando en aprovechar la oportunidad que le ha brindado Manuel Pellegrini ante las lesiones de Claudio Bravo y Rui Silva. Su actuación contra Las Palmas fue un puñetazo encima de la mesa ante los rumores que vinculan, la temporada que viene, al guardameta del conjunto canario en la portería bética.

El gallego, quien tuvo un debut complicado contra el FC Barcelona, ha encadenado dos buenas actuaciones (una de ellas en el derbi frente al Sevilla) desde que se vio con la responsabilidad de coger el peso de la titularidad. La parada a Saúl Coco, cuando corría el minuto 88, refleja el buen estado en el que se encuentra el tercer portero del Betis. Una intervención que permitió que no se moviese el resultado del marcador (1-0).

Fran Vieites es ese hombre que demostró que el humano puede volar 😮



El PARADÓN para salvar al @RealBetis es EXTRAORDINARIO 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3TPOIpjELr — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de noviembre de 2023

Un día que recordará con especial cariño, dado que era su estreno en el Benito Villamarín y además fue ovacionado por la afición al convertirse en el héroe del encuentro. "Tengo que verlo repetido, no lo he escuchado. Pero es igual de bonito y emotivo. Me estaban abrazando todos los compañeros, metiéndome collejas…" declaraba Vieites a los medios oficiales del club tras finalizar el encuentro.

Fran Vieites quiere demostrar su valía en un momento que la dirección deportiva ya empieza a plantearse alternativas en la portería, debido a las posibles salidas a final de temporada tanto de Bravo como Silva. Una de las posibilidades que se plantean internamente es Álvaro Valles, quien ya sabe que podría tener la competencia de un protagonista inesperado.