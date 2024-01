El Rayo pide cambiar el partido con Las Palmas al sentirse "perjudicado" por la Copa

El Rayo Vallecano ha pedido el cambio de hora del partido de Liga correspondiente a la jornada 21 frente a Las Palmas, previsto para el sábado 20 de enero a las 14:00 CET, al sentirse "perjudicado" por el poco descanso que va a tener tras disputar el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Girona en Montilivi, el miércoles 17, a partir de las 21:30.

Desde el Rayo Vallecano alegan que jugar el miércoles a las 21:30, con la posibilidad de que el encuentro se alargue más allá de la medianoche si hubiera prórroga y penaltis, les perjudica, ya que hasta el sábado a las 14:00 no se cumpliría el mínimo de 72 horas entre partidos pactado entre AFE y la Real Federación Española de Fútbol en 2020.

"Jugando con tan poco margen de tiempo esos dos encuentros no solo nos impide recuperar a los jugadores si no que se pone en riesgo su propia salud. Por ello hemos solicitado a los agentes implicados, plataformas de televisión, RFEF y la Liga que se cambie el horario del partido con Las Palmas y se traslade al domingo", informan a EFE desde el club vallecano.

El Rayo Vallecano se siente perjudicado por esta circunstancia y también porque en las dos ocasiones que hubo jornada liguera entre semana, en septiembre y diciembre, fueron "uno de los equipos con menos descanso".

El horario del partido de Copa del Rey contra el Rayo no influye al descanso del Girona, que tiene asignado su siguiente encuentro liguero en casa, el domingo 21 de enero, a partir de las 21:00 frente al Sevilla. Lo que no contempla el Rayo Vallecano es no viajar a Girona para disputar el partido de Copa del Rey frente al conjunto catalán el miércoles 17.