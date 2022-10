Un Rayo en crecimiento ya prepara la visita del Madrid

El Rayo Vallecano no para de crecer en este primer tercio de competición y ya están a tres puntos de Europa La victoria del fin de semana contra el Sevilla confirma el buen hacer de los madrileños

El Rayo Vallecano sigue en crecimiento y ya no deja indiferente a nadie. El equipo de Andoni Iraola sumó, tras la victoria en el Sánchez Pizjuán sobre el Sevilla (0-1), cuatro partidos sin perder. Y de esos encuentros, además del triunfo en el feudo sevillista, los de Vallecas también puntuaron en su visita al Atlético de Madrid con el 1-1 en el Metropolitano.

El próximo rival en poner a prueba el crecimiento del equipo de Iraola es el líder de la Liga. El Real Madrid visitará el Campo de Fútbol de Vallecas el próximo lunes, en la penúltima jornada antes del parón mundialista. En casa, los rayistas han ganado tres de sus cinco partidos (un destacable 2-1 sobre el Valencia o el contundente 5-1 al Cádiz, por ejemplo). De los otros dos, uno fue un empate y la única derrota data de la tercera jornada (0-2 vs Mallorca). Las buenas sensaciones del equipo de Andoni Iraola se traducen en una respetable novena posición. Los vallecanos, con 18 puntos, tienen más cerca Europa que el descenso: están a tres unidades del Athletic, sexto clasificado, y ocho por encima del Sevilla, que ocupa la tercera plaza que condena a perder la categoría.

El Rayo buscará hacer respetar Vallecas contra el Real Madrid. La temporada pasada, la del regreso del equipo a la máxima categoría, los de Ancellotti sufrieron para sacar los tres puntos con un ajustado 0-1. En cuanto al partido en el Bernabéu, los campeones de Europa también tuvieron que esforzarse de más para ganar 2-1. El próximo lunes, Iraola espera volver a poner las cosas complicadas al Madrid y puntuar para escalar más posiciones en la tabla. "No le tenemos miedo a nadie. Somos un equipo que se adapta. Si hay que tener la pelota la tenemos y si no, no. Podemos jugar a la contra o con posesión y eso se hace complicado para los rivales. Somos fuertes y vamos a ir muy fuertes a ganar la próxima jornada", dijo Santi Comesaña, uno de los capitanes del equipo, tras el triunfo del fin de semana en Sevilla.