La sanción a la que se enfrenta Ancelotti por sus críticas al arbitraje del Madrid - Girona

Carlo Ancelotti ha afirmado que el penalti por manos de Asensio "se lo han inventado" Gayà fue sancionado con cuatro partidos por decir tras un Valencia - Osasuna de la temporada pasada "no ha querido pitarlo"

Tras empatar a uno contra el Girona en el Bernabéu por un gol de penalti de Stuani en el minuto 80, Carlo Ancelotti no ha dudado en hablar del arbitraje en rueda de prensa. "No me gusta mucho hablar de esto pero hoy hablo", dijo el italiano antes de afirmar que el penalti "se lo han inventado".

Dichas declaraciones, en caso de que el Comité de Competición decida abrirle expediente, algo que se hizo con las palabras de Gayà al final de la temporada pasada, podrían comportarle una dura sanción de cuatro partidos.

Así fue la que le impusieron al capitán 'che' cuando, tras finalizar un Valencia - Osasuna a finales de la temporada pasada, dijo que: "No ha querido pitarlo, pero bueno lucharemos ante todo".

Esta es la frase completa de Ancelotti:

"He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado".

Si bien es cierto que no ha querido entrar en el gol anulado a Rodrygo, explicando que: "La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir", el técnico italiano puede ser sancionado de la misma manera que se penó a Gayà.