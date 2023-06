Piqué: "A Barça y Madrid, les va a costar cada vez más competir en Europa..."

El exjugador azulgrana habló sobre las cuestiones salariales de la Liga En la entrevista con 'MARCA', Piqué también voloró el éxito de la Kings League

Pese haber puesto punto y final a su etapa como futbolista, Gerard Piqué sigue metido muy de lleno en el mundo del deporte, y en su última entrevista con 'MARCA' ha avisado de los peligros que supone el modelo europeo frente al americano en cuestiones de 'fair play' financiero.

Piqué, presidente de la Kings League, al ser preguntado por si ahora entiende cómo de presionado está constantemente Javier Tebas, presidente de La Liga, ha respondido: "Entiendo perfectamente que tienes que lidiar con clubes de fútbol en los que cada uno tiene su propio interés y eso pasa en la Kings League, en LaLiga y en todas las competiciones. Para mí el concepto americano del deporte es mucho mejor que el europeo. En la NBA hay 30 franquicias y todas reman en la misma dirección porque tienen el mismo interés"

"Hace tiempo que se está esperando por un 'fair play' a nivel europeo y que por un tema político no existe. Eso hace que conjuntos como PSG y City tengan unas ventajas muy grandes por las razones que ya sabemos. Al Barcelona y al Madrid, que son propiedad de los socios y que no invierten su dinero, les va a costar cada vez más competir en Europa" aseguró el catalán.

Gerard Piqué está apostando de lleno por el modelo de la Kings League | SPORT.es

"En España, por poner un ejemplo, gracias a Javier se juntaron un poco los intereses al vender los derechos de televisión conjuntos. Pero hubo muchos años que no se estaba haciendo así. Se crearon unas distancias muy grandes entre el Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y después todos los demás. Cuando ha intentado venderlo todo junto, Barça, Madrid y Atlético buscan unas cosas y el resto, otras. " afirmó.

Piqué habló sobre el éxito de la Kings League y aseguró no tener nada que ver con el futbol profesional tal y como lo conocemos: "A nosotros no nos gusta que se nos compare con el fútbol porque creemos que no somos fútbol. El aficionado lo que quiere es entretenerse y, ahora más que nunca, todos los productos que vayan saliendo serán deporte a la vez que entretenimiento. Los deportes tradicionales, y lo digo por la experiencia que he tenido con el tenis, les va a costar mucho atraer a los jóvenes porque les cuesta hacer cambios. Están en el paraguas de las federaciones y las federaciones tienden a no querer cambios".

Gerard hizo mención a la próxima final de le Kings League, una 'Final Four' que se disputará en el Civitas Metropolitano de Madrid: "El listón está muy alto pero nos gusta el reto. Algo nuevo vamos a montar, seguro. Nosotros hemos creado un contexto en el que toda la semana, durante 24 horas, están pasando cosas. Nuestros jugadores, que ya son 'estrellitas', han creado su canal de Twitch y hacen contenido cada día. La gente lo que quiere es conocer a los jugadores y, ahora mismo, es complicado conocer a un Pedri, a un Gavi".

La última de las novedades en la Kings League ha sido la inclusión del número 14 , con la que se ha podido ver a Pirlo y Shevchenko jugar minutos en el Cupra Arena.