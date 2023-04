¿Por qué hay tantas expulsiones en LaLiga?

En una entrevista de As con Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha asegurado que uno de los objetivos era "avanzar en la protección del jugador" Según estadísticas de BeSoccer, LaLiga es la que menos lesionados está teniendo en Europa, aunque se han producido 112 expulsiones durante el curso

La polémica sobre las expulsiones en LaLiga parece zanjada. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros ha concedido una entrevista a As donde ha hablado del VAR y, sobretodo, del exceso de tarjetas y expulsiones en España.

Las comparaciones prácticamente siempre caen para el lado pretendido. En este caso, cuando se confronta a LaLiga con otras competiciones como la Premier League, la Bundesliga o la Ligue 1, entre otras, se puede apreciar que la estadística de cartulinas rojas en España se ha disparado este curso; la cifra alcanza las 112, y se muestra muy por encima de las otras grandes ligas. Tal y como indica As, en la Ligue 1 se han enseñado 81, pero "ni sumando las rojas mostradas en la Serie A (50), Bundesliga (33) y Premier (28) alcanzarían el registro español".

Los motivos, según Medina Cantalejo, son claros. Aunque esta temporada ya esté entre las ediciones con más expulsados de la historia de la competición, el presidente del CTA ya explicó en agosto que "el año pasado se nos escaparon acciones muy duras y alguna llevó como consecuencia una lesión. La protección al futbolista es uno de nuestros principales objetivos". De lo que dijo en verano a lo que ha sido, cabe decir que todo se ha llevado a rajatabla.

El portal BeSoccer, además, lo muestra en una estadística. Según los datos expuestos, LaLiga es la que menos lesionados está teniendo en Europa, con 345. La Premier y la Bundesliga, las dos competiciones con menos expulsados, son, curiosamente, las dos con más lesionados: 581 y 615 respectivamente.

El criterio del arbitraje español, criticado semana tras semana, ha demostrado seguir un camino muy marcado desde el inicio. Medina Cantalejo ha reafirmado en As que uno de sus objetivos era "avanzar en la protección del jugador, y en ese camino nos hemos movido durante toda la temporada. Una de nuestras obligaciones es proteger al jugador como deportista y como principal patrimonio que tiene el fútbol y los equipos. Por encima de eso no hay nada, aunque los clubes sientan que salen perjudicados. [...] Ya no recordamos las fracturas de pómulos, las graves lesiones por entradas violentas… Por el bien de la competición, entendemos que es lo más adecuado y los datos que se publican nos reafirman en nuestras convicciones”, sentenciaba.