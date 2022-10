El dardo de Medina Cantalejo a Mateu Lahoz: "No puedes ser amigo de los jugadores"

El presidente del Comité de Árbitros habló sobre las últimas polémicas en LaLiga El excolegiado reconoció que hubo una llamada privada a Mateu Lahoz tras la roja a Canales

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, repasó en los micrófonos de la 'Cadena SER' el estado del arbitraje transcurridas las diez primeras jornadas ligueras. El excolegiado sevillano analizó las últimas polémicas, como la expulsión de Canales en el Cádiz-Betis o la de Baena, tras dedicarle un gol al fallecido Llaneza.

En cuanto a la roja a Sergio Canales en el derbi andaluz del Nuevo Mirandilla, Medina Cantalejo reconoció haber tenido una charla privada con Mateu después de lo sucedido. "Hablé personalmente con Mateu sobre cómo gestionar estas situaciones. También con las personas del Betis con las que tenía que hacerlo de forma tranquila. La próxima vez que Toño y Sergio se encuentren espero que uno se dedique a pitar penaltis y otro a marcar goles", apuntó. El excolegiado también reconoció que en las conversaciones registradas por el VAR se oye sólo a Mateu Lahoz advirtiendo al centrocampista cántabro por sus protestas.

El presidente del CTA profundizó en el tema Mateu y aseveró que prefiere que continué ejerciendo al final de la presente temporada. "La distancia con el jugador es esencial porque tú no eres su amigo. Si te equivocas le puedes fastidiar y no tiene que haber charlas ni gestos porque el contrincante los puede malentender. Mateu tiene otra forma de concebir el fútbol, pero ha llegado a Mundiales porque es un grandísimo árbitro", reflexionó el andaluz.

Recordó Medina Cantalejo una amonestación a Sergio Ramos tras la muerte de Antonio Puerta para justificar la amarilla que vio Alex Baena este fin de semana por dedicar un gol a Llaneza: "Te puedo contar algo que me pasó hace 20 años en un Villarreal-Real Madrid. Había fallecido Antonio Puerta en mi ciudad, Sevilla, y Ramos marcó. Mi asistente me dijo que se había quitado la camiseta. Es la tarjeta que más me ha costado sacar, tanto que le pregunté si se había quitado toda o había enseñado todo el mensaje. Él fue honesto porque dijo que hizo lo que tenía que hacer y Medina también. Esta norma se sacó por el exceso de celebraciones. Lo de Baena no es sólo cumplir la norma porque si la incumplimos a sabiendas que tenía que ser amonestado y marca el gol de la victoria, ¿qué le cuento al Almería? Para cambiar la norma el problema es que nosotros no legislamos y son cosas desagradables para los árbitros. Llaneza además ha tenido una relación extraordinaria con nosotros".