Gabi Duarte se gradúa en Arabia: "Me fijo en Mahrez"

LaLiga Futures ha permitido a muchos conocer a las jóvenes promesas que se asoman entre las mejores canteras del mundo. En un torneo donde han podido demostrar sus capacidades, Gabi Duarte ha conseguido graduarse en la competición internacional.

El extremo del Villarreal ha sido una de las principales razones de la victoria del Villarreal en LaLiga Promises. El jugador ha acabado como máximo goleador de la competición con cuatro tantos, aunque su aportación no se ha quedado en la faceta anotadora.

Extremo de profesión, Gabi Durate cuenta con una técnica depurada que asusta para su edad. El delantero conduce desde cualquiera de las dos bandas con su zurda privilegiada, que permite al jugador poder hacer diabluras contra los defensas rivales.

El peligro aumentaba cada vez que Gabi recibía el balón por banda. El extremo es capaz de deshacerse de los defensores con una facilidad pasmosa, un regateador nato de los que cada vez quedan menos. El jugador ha sido capaz de añadir en este torneo un rendimiento superior gracias a su faceta goleadora, que lo ha elevado como 'pichichi' del torneo.

Mahrez, su referente

El delantero atendía a los medios una vez finalizada la entrega de premios. Gabigol, que así ha sido bautizado durante esta competición, reconocía que se fija en Riyad Mahrez entre los jugadores de la élite. El jugador guarda ciertas similitudes con el argelino que ahora continúa su carrera en Arabia.

"La verdad es que estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo. Todos hemos dado lo mejor de nosotros, eso ha sido el éxito que nos ha llevado a ser campeones", reconocía.

El jugador desveló uno de los motivos de que el Villarreal fuese de menos a más en el torneo: "Fue una charla que tuvimos con el míster que nos animó mucho. No me acuerdo del todo cómo fue, tampoco nos riñó, nos animó bastante. Fue por esto y por el esfuerzo de todos. No vinimos aquí a hacer el tonto, vinimos para competir y ganar. Al final nos hemos llevado todo lo bueno", concluía. Una joven estrella a quien habrá que seguir en un futuro.