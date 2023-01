La fortaleza del Almería en casa, ante la contundencia de la Real a domicilio

Rubi no tiene bajas y, además, recupera al central italobrasileño Rodrigo Ely, que no jugó la pasada jornada por sanción Imanol está utilizando diferentes sistemas para afrontar los partidos y esa volverá a ser una de las principales incógnitas

Almería y Real Sociedad se miden este domingo en un choque que examinará la fortaleza de los andaluces en casa, donde ha logrado 15 de sus 17 puntos, y la contundencia de los donostiarras fuera, con 15 de sus 19 puntos sumados lejos de San Sebastián, para avanzar en el objetivo de la permanencia y confirmar el puesto de 'Champions', respectivamente.

La UD Almería, que ocupa la decimotercera plaza en la tabla con 17 puntos y a la que la vuelta de LaLiga volvió a darle ‘carbón’ en sus partidos a domicilio (1-1 en Cádiz), busca consolidar su solidez en su estadio, donde lleva cuatro triunfos seguidos, para ver próxima la salvación en su retorno a Primera División, aunque sabe que le visita un rival efectivo y peligroso a domicilio.

Los rojiblancos reanudaron la competición en Cádiz en un choque que, pese al empate, deparó motivos para la ilusión, pues perdonó mucho en el área cadista y, al final, lo pagó. Todo lo contrario que en su campo, donde antes del parón por el Mundial ganó al Getafe en el primer y único partido de la Liga en el que mantuvo su portería a cero.

Prolongar ese buen rendimiento es el objetivo de un equipo que está pendiente de saber si podrá contar o no con el delantero colombiano Luis Suárez, integrado en el grupo como refuerzo invernal, aunque para hacerle un hueco el club debe dar salida a uno de los jugadores inscritos en verano. Aún así, su técnico, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ha dicho que confía en poder tenerle para el duelo contra los realistas.

Rubi no tiene bajas y, además, recupera al central italobrasileño Rodrigo Ely, que no jugó la pasada jornada por sanción y su vuelta supone ese ‘bendito problema’ que tienen los técnicos cuando hay lista completa de jugadores disponibles. El exalavesista ha sido titular siempre que ha estado apto y su regreso anuncia una posible reestructuración en el once.

Así, puede haber cambios en la zaga, aunque Chumi rindió a buen nivel en Cádiz y se da por hecho que el serbio Srdjan Babic ocupará el otro puesto en el centro de la defensa. El resto del equipo puede ser el mismo que jugó en Cádiz. Con jugadores fijos en la media, la posible variación podría tocar a la delantera, donde el maliense El Bilal Touré es fijo, con el brasileño Baptistao, el belga Ramazani y Embarba para los otros dos puestos, con más opciones para los dos primeros.

La Real Sociedad viaja con la pretensión de dar continuidad a su buen momento de juego y resultados en el fueo que no se le da especialmente bien, pero en el que tratará de hacer valor su mayor calidad para resguardar la tercera plaza.

Imanol Alguacil, una vez recuperados algunos efectivos, está utilizando diferentes sistemas para afrontar los partidos y este domingo esa volverá a ser una de las principales incógnitas.

El técnico txuriurdin tiene las bajas de Beñat Turrientes, Alex Sola, Carlos Fernández y Sadiq Umar, a las que hay que sumar la más que probable de Mohamed-Ali Cho, que con molestias en el tobillo fue baja el miércoles en Copa ante el Logroñés y que se ha perdido además los últimos entrenamientos.

Pero, sin duda, la ausencia más notable será la de Brais Méndez, que vio ante Osasuna su quinta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción.

No obstante, con Mikel Oyarzabal y Aihen habiendo disfrutado ya de minutos y Ander Barrenetxea disponible, se ha minimizado el impacto de esas ausencias, ya que Alguacil dispone de diferentes alternativas. Además, el japonés Take Kubo, baja en Logroño por precaución debido a una sobrecarga, será mañana de la partida.

Es de esperar que futbolistas como Rico, Zubeldia, Aritz o Silva, ausentes o con escaso protagonismo el miércoles en la Copa, regresen a la titularidad.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando Martínez; Pozo, Chumi o Ely, Babic, Akieme; César de la Hoz, Gonzalo Melero, Robertone; Baptistao, El Bilal Touré y Ramazani.

Real Sociedad: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Illarramendi, Silva; Kubo y Sorloth.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Estadio: Power Horse Stadium.

Hora: 14.00.