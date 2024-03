La portada SPORT de hoy, Lunes 11 de marzo de 2024

El once de Xavi contra el Nápoles. Xavi no podrá repetir el once de la ida ante el Nápoles por las lesiones de Pedri y De Jong. Fermín, en el centro del campo, y Joao Félix, en la delantera, son las grandes dudas para mañana.

Vinicius, gol y polémica con Mingueza. El brasileño cierra ante el Celta una semana de absoluto protagonismo, con cuatro tantos en total y un puñado de gestos feos. Dos goles en propia puerta de los de Rafa Benítez y uno de Güler transformaron el partido en una plácida goleada blanca.

El City sobrevive a Anfield en el último baile entre Guardiola y Klopp. Liverpool y Manchester City firmaron las tablas en un encuentro especial que bajó el telón de la histórica rivalidad entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp.

Salma golea y Alexia vuelve a jugar. La zaragozana anotó un 'póker' ante la Real Sociedad (1-7) y también marcaron Vicky López, Graham y Alexia, en su regreso.

Bagnaia arranca con victoria y liderato en Qatar. El italiano, vigente campeón, ha impuesto su ley en el GP de Qatar y ha encabezado por el podio por delante de Brad Binder y Jorge Martín. Marc Márquez ha acabado en un prometedor cuarto puesto con la Ducati GP23 y el rookie Pedro Acosta ha pagado caro su agresivo inicio de carrera.

¡El Barça, campeón de Copa de Hockey! Los de Edu Castro superaron al Sant Just para levantar su tercera Copa del Rey consecutiva, la 26 en el total de la sección.