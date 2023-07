Subida de sueldo para los jugadores de la Kings League

Gerard Piqué lo adelantó en El Larguero: "Va a ser una subida importante y sin que se lo esperen. Queremos que decidan entre jugar con nosotros o con su equipo de fútbol once" "Vamos a ser más competitivos porque los jugadores no pueden entrenar con dos equipos y jugar con dos equipos a la vez durante la semana", aseguró el presidente de la competición

La Kings League quiere seguir creciendo y seguir siendo competitiva y para ello, va a frontar una subida de sueldo a los jugadores, que hasta ahora recibían cantidades casi simbólicas por participar en los partidos.

Así lo hizo saber Gerard Piqué, que ayer estuvo en los micrófonos de El Larguero abordando el tema: "Vamos a intentar ser más competitivos y subir los salarios. Y va a ser una subida importante, queremos que decidan entre jugar con nosotros o con su equipo de fútbol once".

Piqué quiso dar la sorpresa del aumento después de que incluso planeara una posible huelga: "Si yo me lo tomo más, no a cachondeo, pero sí que me lo tomo mucho en que son cosas nuevas y que cada uno hace su guerra, pero que al final el lío es lo que hace que la gente se enganche. Y bueno, en su momento se quejaron, pero ahora en ese momento no cedimos, entendimos que no íbamos a ceder cuando ellos quisieran, pero ahora sin que ellos se lo esperen, pues mañana lo vamos a anunciar en el programa, que hay subida de sueldos y yo creo que esto lo van a agradecer y va a ser bienvenido".

El exjugador del añadió que querían mejorar también el draft: "Y además queremos hacer un draft justo ahora en verano porque coincide con el inicio de las temporadas también de fútbol 11. Sabemos que hay muchos jugadores nuestros que están compatibilizando el jugar con equipos de fútbol 11 con jugar también en la Kings League y lo que queremos es que sea ya en exclusiva y se decidan, porque vemos que esto ya no puede ser. En el buen sentido, en el sentido de que no pueden entrenar con dos equipos y jugar con dos equipos a la vez durante la semana. Así que vamos a intentar ser más competitivos y subir los salarios".

Las mejores frases de Piqué sobre Kings y la Queens League

"Orgánicamente, la Kings League acabará llegando a todos. La generación más joven acabará involucrando a padres y abuelos. Sea porque necesitan dinero para entradas, porque necesitan la tele para verlos... Al final acabarán ahí. Como es fútbol, con muchas variantes pero al final todo se reduce a poner la pelota dentro de la portería, yo creo que acabará llegando a generaciones de 40-50-60 años que a lo mejor ahora mismo no han escuchado hablar del producto".

"No es fútbol tradicional y nos alejamos de ello. Pasan muchas cosas durante el partido, esto se acerca más a los videojuegos que a lo que entendemos como futbol tradicional. De los 13 a los 35 años son nuestro público objetivo. Se llenó el Camp Nou y el siguiente objetivo es llenar el Metropolitano".

"¿Si los jóvenes se han cansado del modelo tradicional? Lo que es evidente es que las nuevas generaciones quieren otras cosas. Yo lo veo en mis hijos. Ven el fútbol de otra manera y lo consumen de otra manera. A partir de ahí, se puede atacar de maneras distintas. Para nosotros es más sencillo, somos un producto nuevo. Pero para el fútbol, que es el deporte número uno, es más complicado. ¿Por qué? Porque hay que cambiar normas y esto es más complicado".

"Somos un producto distinto y nos hemos distanciado del fútbol. No nos queremos ni comparar con el fútbol. Ni podemos ni queremos. Somos dos realidades totalmente distintas".

"El lío es lo que hace que la gente se enganche. Con los sueldos de los jugadores, en ese momento no cedimos, pero este jueves vamos a anunciar una subida sin que ellos se lo esperen (...) Vamos a intentar ser más competitivos y subir salarios. Estoy tirando una primicia. La primicia que íbamos a dar este jueves la estoy dando hoy. Será una subida importante y vamos a invertir en atraer talento para el siguiente split".

"¿Expandir la Kings League? La idea es crear 8-10 ligas máximo a nivel mundial. Para el 2024 tenemos cerradas dos, una en Europa y otra en Latinoamérica y la idea es que una vez se jueguen estas ligas los mejores se junten en una competición internacional. Esa es nuestra idea para crecer. En España se nos ha quedado pequeño el pabellón en el que jugamos, lo llenamos con invitaciones".

"¿Si a la Kings League le hacen falta medios tradicionales? Te diría que ayuda. No creo que sin ellos no pudiésemos vivir, pero ayuda. Llegáis a mucha gente. Por ejemplo nos pasó con Mediaset. Queríamos llegar a una generaciones para las que Twitch o YouTube es una barrera de entrada".

"¿Pitos en el Bernabéu? Si me pitase el Camp Nou me dolería mucho, es mi casa y son los míos. Cuando voy fuera, entiendo que cada uno exprese lo que quiera. Que me piten a mí siempre me ha gustado. Lo más jodido en la vida es la indiferencia. Que entres en un sitio y la gente no sepa nada. Mientras reaccionen... es muy curioso, porque donde te pitan luego te piden fotos. Esto es parte del show".