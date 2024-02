El Reus deja contra las cuerda al Calafell; el Lleida, eliminado

El Parlem Calafell consiguió el objetivo de mantenerse sus opciones en la WSE Champions League pese a caer en la pista de un Reus Deportiu Virginias que firmó así su primera victoria en la competición. Por su parte, el Finques Prats Lleida firmó el empate en tierras italianas ante el Trissimo y quedó eliminado de la competición.

El derbi catalán del Grupo B se saldó con un triunfo de los locales, que no conocían la victoria después de cuatro jornadas disputadas. Ya sin opciones de acceder a los cuartos de final (a donde pasan los dos primeros clasificados de cada grupo), el Reus Deportiu consiguió sus primeros puntos con la victoria por 5-4 ante un Calafell que se complicó las opciones de clasificarse para la siguiente ronda. El conjunto de Ferran López necesitaba ganar en Reus y que el Sporting, con el que tiene el average particular empatado, no puntuara en la pista del Benfica. Una premisa que sí se dió, con los locales imponiéndose en el derbi de Lisboa por 3-1 para certificar la primera posición del grupo. El Calafell se jugará su billete a cuartos en la última jornada en la que recibe al Benfica, al que deberá ganar y esperar una victoria del Reus Deportiu en casa del otro equipo portugués del grupo.

Por su parte el Finques Prats Lleida debía ganar por más de cuatro goles al Trissino, segundo clasificado del grupo C, para seguir vivo en la competición y el partido se le puso de cara pronto al conjunto catalán con una diana de Jordi Badia en apenas dos minutos de juego. Remontó el Trissino con un doblete de Jordi Mendez en apenas un minuto. Sergi Folguera devolvía la igualdad al marcador y Lázaro Sebastià ponía por delante a los de Edu Amat antes del descanso. Folguera aumentaba la renta ilerdense tras el descanso, haciendo creer a los suyos en el milagro, pero Giulio Cocco contrarrestaba la acción poco después.

Aún quedaba mucho por delante y siguió intentándolo el Finques Prat Lleida que aún obtuvo premio al esfuerzo con otro tanto de Jordi Badia, pero Jordi Mendez, con un doblete en el tramo final, puso el 5-5 en el marcador y acabó con las opciones de los catalanes.

El otro conjunto español en liza, el Liceo, ya sin opciones y colistas del Grupo A que lidera el Barça, firmó un meritorio empate ante el Barcelos (4-4). Los gallegos son últimos del grupo, con solo dos puntos en su casillero y cerrarán su participación en la Champions con la visita del Barça.

En el Grupo D, el único sin representación de la OK Liga, el Oliveirense portugués se aseguró el pase a cuartos como primero tras ganar al Saint-Omer francés (7-2), que cayó a la tercera posición debido al triunfo del Amatori Wasken Lodi italiano frente al Valongo Colquímica luso (3-1).