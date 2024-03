Bargalló lleva al Barça a la final de la Copa del Rey

El Barça, vigente campeón, disputará la final de la Copa del Rey tras superar al Voltregà con una victoria de oficio y un Pau Bargalló decisivo. Los azulgranas se medirán en la final al equipo revelación del torneo, el recién ascendido Senergy Renovables Sant Just, que se impuso al anfitrión, el Parlem Calafell, por 1-3.

Barça - Voltregà (Copa 09-03-2024) Copa del Rey FCB 3 2 VOL Alineaciones Barça Carles Grau, Nacho Alabart, Pau Bargalló, Marc Grau, Joao Rodrigues - cinco inicial- Sergi Fernández (PS),Sergi Panadero, Barroso, Sergi Llorca y Eloi Cervera. Voltregà Oriol Codony, Jordi Burgaya, Aleix Molas, Gerard Teixidor, Alex Rodríguez - cinco inical - Miquel Estrada (PS), Eric Vargas, Pau Roquet, Lluc Sitjà y Humbert Serra.

Llegaban a la cita con la lección aprendida los de Lluis Teixidó, dispuestos a evitar la goleada recibida hace apenas unas semanas en el Palau, en partido de la jornada de OK Liga. Con la Copa como escenario, el panorama no fue tan fácil para los azulgranas, que se toparon con un conjunto serio y ordenado, que le puso en problemas, aunque no generó demasiadas ocasiones claras.

Tras unos primeros minutos de tomarse las medidas, el primer remate del partido partió del stick de Marc Grau, acompañando una asistencia de Joao. Una primera ocasión clara que frenó el guardameta del Voltregà. Poco después contestaron los de Osona con un disparo que se fue al palo y animaba el encuentro. Dos ocasiones que no hicieron descolocarse a unas defensas ordenadas y concentradas y apenas faltas cometidas.

Los palos por un lado y Carles Grau, frenando una contra, por otro, evitaron que el primer gol subiera al marcador. Tampoco lo consiguió Eloi Cervera en un uno contra uno a poco más de cinco minutos para el final de la primera parte. El que no falló fue Pau Bargalló que arrancó una contra y culminó la acción con un toque suave. Una diana que daba una mímina ventaja a los de Edu Castro antes del descanso.

Bargalló, clave

La resistencia del Voltregà pareció empezar a caer en la segunda mitad, de nuevo con Bargalló como protagonista. El catalán cocinó una acción personal que consiguió detener Codony en primera instacia. El remate le cayó a Alabart, pero este también quedó frenado por el portero rival. A la tercera fue la vencida, con Joao siguiendo la jugada para cazar el segundo rechace y anotar el segundo gol del partido.

El tanto no desanimó al conjunto de Osona que pudo acercarse poco después de penalti, pero Carles Grau evitó que Alex Rodríguez transformara el lanzamiento. A renglón seguido, el Barça dispuso de una falta directa pero Pau Bargalló tampoco pudo superar a Codony.

Con poco margen en el luminoso, no podía respirar tranquilo el Barça y la cuenta se ajustó más tras el tanto de Burgaya que transformó una acción personal llegando desde detrás de la portería de Carles Grau. Sin tiempo para celebrar, una azul a Vargas proporcionó a los de Edu Castro una nueva ocasión de poner el +2 pero Alabart se topó también con el guardameta blanquiazul que se convirtió en uno de los héroes del partido, frenando poco después otra falta directa a Bargalló.

Minutos de locura en los que también llegó la décima falta del Barça y por tanto un nuevo lanzamiento directo. Burgaya optó por jugarla y buscó levantarla al final, pero Carles Grau metió el guante para dejar en nada la acción.

Tomó las riendas entonces el de siempre, Pau Bargalló, que con un movimiento desde la izquierda se situó frente a Codony y lo batió con un toque duro y lejano de su stick. Pero el Voltregà no había dicho la última palabra y con la azul a Joao tuvo de nuevo su ocasión. Esta vez Rodríguez probó con un chut directo a la cruceta, inalcanzable para Grau.

Lluís Teixidó apostó todo en el minuto final jugando sin portero en busca de un empate que finalmente no llegó, abriendo la puerta al Barça a una nueva final de Copa del Rey, la décima consecutiva.