El Barça, a seguir la racha con ánimo de 'vendetta' ante el Alcoi

El cuadro azulgrana recibe este sábado al PAS Alcoi (12.00 horas) tras las victorias ante el Liceo y el Reus El cuadro alcoyano rompió la pasada temporada con un 3-3 la racha azulgrana de 17 victorias seguidas

Con muy buenas sensaciones por las victorias ante el Deportivo Liceo (2-3) y el Reus Deportiu Virginias (8-3) en un sensacional regreso a la OK Liga tras el Mundial de San Juan, el Barça recibe este domingo al PAS Alcoi a las 12.00 horas (Barça TV).

Líder con 24 puntos y pleno de victorias en ocho jornadas, el cuadro azulgrana aventaja en seis puntos a los coruñeses y en siete al Parlem Calafell. Por su parte, el Alcoi ocupa la octava plaza con 10 y no hay que olvidar que la pasada temporada este equipo fue el que rompió como local la espectacular racha azulgrana de 17 victorias seguidas con un 3-3.

Gracias al 'hat-trick' que logró en la pasada jornada ante los rojinegros, el portugués Joao Rodrigues se situó líder en solitario de la tabla de máximos realizadores de la OK Liga con 16, dos más que Martí Casas (Parlem Calafell). Mientras, Pau Bargalló se dirige firme hacia un nuevo MVP de la temporada con 11 goles y 11 asistencias.

Todo apunta a que volverá a vestirse un Joan Pascual que está ocupando la plaza del lesionado Matías Pascual (se rompió la tibia y el peroné con Argentina en el Mundial). El argentino será baja al menos hasta febrero si la recuperación va por buen camino.

El Barça, esta semana en la Ciutat Esportiva | FCB

"Estamos superagradecidos al equipo por el esfuerzo que está haciendo. Estamos siendo supercompetitivos en los dos últimos partidos contra equipos de grandísimo nivel, no solo por los resultados sino también por cómo hemos encarado los partidos. Sin embargo, cuanto más ganas, más atento tienes que estar a que el equipo no se haga vulnerable precisamente por pensar que no te pueden ganar", explicó un Edu Castro que renovó en abril hasta junio de 2024.

"Esto no para. Tenemos que pensar en seguir sumando puntos y sensaciones. Ahora viene el Alcoi y después tendremos al Calafell y al Igualada antes de que acabe el año. Tenemos que estar muy atentos. De hecho, el Alcoi rompió la pasada temporada nuestra racha victoriosa y estamos avisados", añadió el técnico azulgrana.

Pasan las temporadas y Pau Bargalló sigue siendo el líder de este Barça. "¿Mis números? Son buena señal, porque eso quiere decir que estoy ayudando al equipo y si es con goles, pues estupendo. Que siga así. Yo intento cada día ser mejor jugador, entrenar al máximo y disfrutar de este deporte. Si disfrutas, los resultados siempre son mejores", explicó el ex del Liceo.